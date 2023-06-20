Готував солдатів та спецназ РФ: одесита засудили до 11 років позбавлення волі (фото)

Громадянин України відкрив розрахунковий рахунок для збору грошей на лікування та екіпірування російських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти нашої країни.

Житель Одеси переїхав до Московської області, де працював інструктором спецпризначенців у центрі підготовки під патронатом голови Чечні Рамзана Кадирова. Українця визнали винним у пособництві державі-агресору та засудили до 11 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Встановлено, що у 2019 році громадянин України переїхав на постійне місце проживання до Московської області Росії. Маючи військову освіту, він увійшов до особового складу російського університету спецназу, де обіймав посади інструктора та керівника медичного спрямування", — пише пресслужба.

Зазначається, що це найбільший у Росії військовий центр підготовки спецпідрозділів професійної та тактико-спеціальної спрямованості під патронатом глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

З початку повномасштабної війни Росії проти України засуджений навчав добровольців, військовослужбовців та спецназівців Росгвардії виконувати бойові завдання, надавати першу медичну допомогу, а також евакуювати поранених із поля бою.

Також в ОГП повідомили, що чоловік публікував пости та відеоролики на тему тактичної медичної підготовки для військових із написом "Своїх не кидаємо" у забороненій російській соцмережі та на YouTube.

"Пособник окупантів відкрив розрахунковий рахунок для збору коштів на навчання, лікування, обмундирування та екіпірування російських військовослужбовців, задіяних у бойових діях проти України", – йдеться у публікації.

Крім того, він розміщував публікації із закликами перерахувати гроші для допомоги військовим РФ.

Одесита визнано винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Його засудили до 11 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також чоловіка позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Нагадаємо, 19 червня у Сімферополі вибухнув автомобіль із помічником так званого "віцепрем'єра" окупованої частини Запорізької області Володимиром Єпіфановим. Внаслідок підриву авто ставленик російських окупантів, його секретар та охоронець отримали сильні опіки.

17 червня в СБУ повідомили про затримання інформаторки ФСБ, яка "зливала" дані про розташування українських військових та техніки, а також коригувала обстріли окупантів у Сумській області.