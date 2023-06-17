Коригувала обстріли окупантів: на Сумщині затримали інформаторку ФСБ (фото)

За даними слідства, місцева мешканка передавала інформацію російській спецслужбі через свого родича, який проживає в Росії.

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У Сумській області викрили інформаторку ФСБ, яка "зливала" дані про розташування українських військових та техніки, а також коригувала обстріли окупантів. Про це Служба безпеки України повідомила Telegram.

"Фігуранткою виявилася мешканка прикордонного міста Глухів. Вона передавала ФСБ локацію, орієнтовну кількість та озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України", — пише пресслужба.

Крім того, жінка "зливала" інформацію про наслідки російських обстрілів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури.

"Такі відомості були потрібні загарбникам для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе", — йдеться у публікації.

Як інформують у СБУ, навідницю затримали "на гарячому", коли вона намагалася передати розвіддані російській спецслужбі.

За даними слідства, фігурантка зв'язувалася з окупантами через свого родича, що проживає в Росії, який тривалий час співпрацював із ФСБ.

Також повідомляється, що під час обшуку за місцем проживання затриманої було знайдено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вона використовувала для фотографування українських об'єктів та передачі цих відомостей росіянам.

Жінці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 червня в СБУ повідомили, що на Донеччині взяли на місці злочину місцевого жителя, який передавав ФСБ відомості про позиції та пересування ЗСУ в районі Бахмута. За даними слідства, російські спецслужби найбільше цікавилися пересуванням іноземної військової техніки, задіяної у контрнаступі України.

13 червня пресслужба СБУ написала про затримання агента ФСБ у Дніпропетровській області, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу. За допомогою Telegram він повідомляв "куратору" про кількість особового складу та військової техніки, яку готують до перекидання на фронт.