Корректировала обстрелы оккупантов: на Сумщине задержали информатора ФСБ (фото)

По данным следствия, местная жительница передавала информацию российской спецслужбе через своего родственника, проживающего в России.

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В Сумской области разоблачили информатора ФСБ, которая "сливала" данные о расположении украинских военных и техники, а также корректировала обстрелы оккупантов. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegram.

"Фигуранткой оказалась жительница пограничного города Глухов. Она передавала в ФСБ локацию, ориентировочное количество и вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины", – пишет пресс-служба.

Кроме того, женщина "сливала" информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего, координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры.

"Такие сведения были нужны захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе", – говорится в публикации.

Как информируют в СБУ, наводчицу задержали "на горячем", когда она пыталась передать разведданные российской спецслужбе.

По данным следствия, фигурантка связывалась с оккупантами через своего родственника, проживающего в России, который длительное время сотрудничал с ФСБ.

Также сообщается, что во время обыска по месту жительства задержанной были найдены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для фотосъемки украинских объектов и передачи этих сведений россиянам.

Женщине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 15 июня в СБУ сообщили, что в Донецкой области взяли с поличным местного жителя, который передавал ФСБ сведения о позициях и передвижении ВСУ в районе Бахмута. По данным следствия, российские спецслужбы больше всего интересовались передвижением иностранной военной техники, задействованной в контрнаступлении Украины.

13 июня пресс-служба СБУ написала о задержании агента ФСБ в Днепропетровской области, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению. При помощи Telegram он сообщал "куратору" о количестве личного состава и военной техники, которую готовят к переброске на фронт.