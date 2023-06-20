З повним визволенням України все не закінчиться: боєць ЗСУ — про бої у Благодатному (відео)

За даними журналістів, у селищі не вцілів жоден будинок. Коли Благодатне повернулося під контроль України, у ньому було лише двоє мирних жителів, а до війни — 700.

Боєць ЗСУ із позивним "Лермонтов", який брав участь у звільненні Благодатного Донецької області, розповів, що навіть після повного звільнення українських земель від окупаційних військ "на цьому все не закінчиться". Репортаж із деокупованого Благодатного опублікувала Російська служба "Радіо свобода".

"Лермонтов" сказав, що потрібно звільнити весь Донбас та Крим, а також помститися за всіх загиблих.

"Навіть якщо ми повністю звільнимо нашу землю, на цьому все не закінчиться, принаймні для мене", — сказав він, додавши, що треба помститися за всіх загиблих українських військовослужбовців.

Український захисник зазначив, що у Благодатному — одному з кількох населених пунктів, звільнених ЗСУ під час поточного контрнаступу, було знайдено багато боєприпасів.

Репортаж із Благодатного

За даними журналістів, у селищі не вцілів жоден будинок. Коли Благодатне повернулося під контроль України, у ньому залишилося лише двоє мирних жителів, тоді як до початку війни тут проживало 700 осіб.

Військовослужбовець розповів, що за кілометр від Благодатного в українського наступального угруповання військ були втрати й не лише в одній бригаді.

Судячи з написів, зроблених на стінах, у Благодатному дислокувався 430 російський полк. Це була регулярна армія та засуджені, сказав боєць ЗСУ.

"Просуваємося з останніх сил, як можемо, у нас наказ: не відступати та рухатися вперед. Рухаємося", — пояснив боєць "Скрипаль".

Нагадаємо, що режисер Олег Сенцов, який воює на фронті, зумів вибратися з підбитого бронеавтомобіля. За його словами, Сили оборони зайняли нові позиції. Однак без втрат також не обійшлося.

Також повідомлялося про зростання активності російських військ на Бердянському напрямку, яка пояснюється успіхами ЗСУ.