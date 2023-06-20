"Загроза завжди існує": у ГУР розповіли, чи може РФ завдати ядерного удару по Україні

За словами представника розвідки Андрія Юсова, у Кремлі розуміють, що застосування смертоносної зброї назавжди позбавить влади Володимира Путіна, але відкидати цей ризик не варто. Україна разом із усім світом стежить за ситуацією.

Ядерний шантаж з боку Російської Федерації продовжується і загроза для всього світу, зокрема України, існує постійно. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповiв, чи є в результаті ризик застосування смертоносної зброї Кремля, повідомляє "РБК-Україна" 20 червня.

За його словами, Росія неодноразово підтверджувала свій статус держави-терориста. Вони регулярно здійснюють терористичні акти, військові злочини і зараз ретельно займаються ядерним шантажем, тому чекати від супротивника можна всього.

"Путінська Росія — це держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю — стратегічною і тактичною. І гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує. Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують", — йдеться у повідомленні.

З іншого боку, як зазначив Андрій Юсов, зараз не можна говорити про те, що небезпека стала більшою і Російська Федерація може незабаром застосувати ядерну зброю. Українська розвідка слідкує за ситуацією.

Навіть якби це сталося, для окупантів на полі бою нічого не змінилося б, а ось президент РФ Володимир Путін втратив би свою владу.

"Проте остаточно зняти питання таких загроз проти не лише України, а й для міжнародної спільноти з боку агресивної Російської федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем. Лише тоді дане питання взагалі не буде стояти на глобальному порядку денному", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 20 червня повідомлялося, що РФ має намір утримувати тактичну ядерну зброю в Білорусі на постійній основі. Аналітики з ISW зазначають, що розгортання ЯЗ в сусідній державі не вплине на бойові дії в Україні.