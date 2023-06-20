95 тонн риби та тіла дельфінів: у Туреччині та Болгарії зіткнулися з наслідками підриву ГЕС

За словами голови ОП Андрія Єрмака, внаслідок агресивних дій РФ страждає не лише Україна, а й інші країни. Плями мастила та нафти незабаром можуть дійти до Середземномор'я.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав наслідки навмисного підриву Каховської ГЕС у Херсонській області, які можна побачити вже зараз. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 20 червня.

За його словами, 50 гектарів українських лісів виявилися затопленими після того, як Російська Федерація підірвала греблю на Херсонщині. Ця територія більша, ніж загальна площа лісів у деяких країнах, наприклад, в Ісландії.

"Екоцид. Деякі цифри після російського теракту на Каховській ГЕС", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, плями мастила та нафти вагою приблизно 150 тонн були викинуті до Дніпра і незабаром вони можуть досягти Середземномор'я. Також тепер Каховське водосховище внаслідок агресивних дій російських окупантів покрите повністю мертвою рибою. За попередніми підрахунками, це 95 тонн живих біоресурсів.

А ось на берегах Чорного моря, включаючи Болгарію та Туреччину, туристи постійно бачать тіла дельфінів, яких туди викидає з українських берегів. Усього за тиждень зафіксовано 150 випадків, але їхня кількість лише зростатиме.

"Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з Південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин. За екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів", — підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 19 червня українцям показали Херсон після підриву Каховської ГЕС. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що якщо з технічними наслідками повені Україна може впоратися самостійно, то катастрофу країна відчуватиме ще довго.