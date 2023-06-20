"Зачистили ліс без втрат": репортаж про контрнаступ ЗСУ у Донецькій області (відео)

Щоб звільнити 100 метрів окупованої території, доводиться докладати значних зусиль, розповідають журналісти.

Журналісти показали, як проходила штурмова операція 80-ї ОДШБ у Донецькій області. При цьому застосовувалася артилерія, аеророзвідка, і проводився власне штурм, під час якого з ворогом доводиться зустрітися віч-на-віч. Про це повідомляється у репортажі Bihus.info.

Щоб звільнити 100 метрів окупованої території, доводиться докласти значних зусиль. "Поки цивільні очікують кілометрових просувань у найкоротші терміни, військові ретельно планують кожен ривок уперед на кілька сотень метрів", — йдеться у публікації.

Штурм наживо

"Ми спостерігаємо за підходами ворога. Допомагаємо нашій арті. Також супроводжуємо часто групу безпосередньо зверху на низькій висоті" — розповів аеророзвідник.

За словами одного із бійців, працювати в умовах зелених насаджень складно.

"Якщо це дерева, штучно висаджені — це одне. Але коли бурелом, то це не посадка, а шматок лісу", — пояснив він, додавши, що в таких умовах видимість обмежена двома-трьома метрами, тому треба виявляти обачність.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ розповіли про штурм Благодатного Донецької області. Журналісти пояснили, що у селищі, де до війни мешкало 700 осіб, не вцілів жоден будинок.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ вперше показали, як поставлені з Данії САУ Caesar застосовуються на фронті.