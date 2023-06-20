"Отримав до 16 років": у Росії судили колишнього бійця батальйону "Айдар"

Після початку повномасштабного вторгнення Мурига опинився на території, яку контролюють російські війська. А потім був затриманий за нібито порушення правил прикордонного переходу та відправлений до СІЗО.

Колишнього військовослужбовця батальйону "Айдар" Дениса Муригу було засуджено Південним окружним військовим судом у Ростові-на-Дону до 16 років позбавлення волі. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дениса Муригу було визнано винним у проходженні "навчання з метою терористичної діяльності та участі у незаконному збройному формуванні".

Військовий трибунал його судив як громадянина РФ, але Денис Мурига – мешканець Луганської області, родом із Криму.

За версією слідства, на початку 2015 року Денис Мурига, ймовірно, приєднався до батальйону "Айдар" та пройшов навчання там. Варто зазначити, що батальйон "Айдар" не включений до списків заборонених організацій Антитерористичного комітету та Росфінмоніторингу, на відміну від батальйону "Азов".

Після періоду "служби у батальйоні Айдар" Денис Мурига перебував в Україні під слідством. У вересні 2016 року його було звільнено. Після звільнення Мурига обіймав різні цивільні посади, включаючи посаду радника міського голови у Рубіжному Луганській області.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Мурига опинився біля, контрольованої російськими військами. За деякими даними, його затримали 31 березня за порушення правил прикордонного переходу, заарештованого 18 травня. Після відбуття адміністративного арешту його відправили до СІЗО №2 у Таганрозі Ростовської області.

Нагадаємо, що в Росії засудили до чотирьох років ув'язнення зварювальника 35 судноремонтного заводу в Мурманську Арстана Бегманова, звинуваченого у пожежі на флагмані "Адмірал Кузнєцов".

Також екс-поліцейського Вадима Техова два роки тому засудили до 16-річного терміну за вбивство колишньої дружини. Він прийшов до неї на роботу і накинувся з ножем. Але він повернувся до свого рідного міста, отримавши помилування від глави Кремля Володимира Путіна.