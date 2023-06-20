"Супутник невідворотної української перемоги": білоруські прикордонники заговорили про горілку (відео)

У Білорусі заявили, що українська горілка "дуже нагадує гранату" і закликали українців перейти на їхній бік, де "прихований мирний стіл".

Білоруські прикордонники включили на кордоні черговий аудіозапис на тему гастронома. Цього разу йшлося про українську горілку. Відповідне відео з'явилося у російському Telegram-каналі "Tochka Zрения" 20 червня.

"Товариші українці, приділивши увагу борщу, салу та хлібу, ми не маємо жодного морального права не поговорити з вами про горілку. горілка – це горілка", — сказав жіночий голос на українсько-білоруському кордоні.

Білоруська сторона також заявила, що горілка є дієвим засобом для зняття стресу. На думку авторів аудіоповідомлення, за часів небезпеки всі люди "закладають за комір".

"Правильно буде зробити висновок, що горілка, це правильний і необхідний супутник невідворотної української перемоги. Про що тут можна говорити. Навіть у мирний час пляшка горілки вселяє бойовий дух і впевненість у собі, оскільки, затиснута в руках у певному становищі, дуже нагадує". гранату", — заявили в Білорусі.

Наприкінці білоруси також закликали українців переходити на їхню сторону, де, за їхніми словами, "накритий мирний стіл" із хлібом, салом, борщем та горілкою.

Нагадаємо, що 14 червня Білорусь включила українським прикордонникам аудіозапис, на якому жіночий голос розповідає про те, що президент України Володимир Зеленський отримує "муку" з Колумбії.

Раніше, 6 червня, Білоруські прикордонники вирішили "потролити" українських візаві та відтворили на кордоні аудіозапис у якому вихваляють українське сало, називаючи його "салом-чемпіоном" та "салом-шедевром".

Крім того, 31 травня білоруські прикордонники включили на кордоні з Україною пропаганду про "єдність борщу", заявивши, що український та білоруський борщі дуже схожі.