Техніка на мільйони доларів: ЗСУ знищили "Кушетку-Б" росіян і ЗРК "ТОР-М2К" (відео)

Ворожу техніку українські захисники вистежили на Луганщині та поцілили в неї ударними дронами, повідомив Михайло Федоров.

На Луганщині Збройні сили України вполювали вартістну техніку росіян. Вони поцілили в командно-штабну машину окупантів і зенітно-ракетний комплекс. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у себе в Telegram.

"Армія дронів" за два дні знищила російської техніки на мільйони доларів: уражений танк, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" і командно-штабна машина "Кушетка-Б", — написав міністр.

Він зазначив, що російську техніку "демілітаризували" бійці роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92 окремої механізованої бригади, які перебувають на Луганщині.

Нагадаємо, що "Армія дронів" допомогла українським захисникам частково позбавити російських загарбників зв’язку на Сватівсько-куп’янському напрямку. Бійці ударної роти БПЛА 92-ї ОМБр виявили систему супутникового зв’язку окупантів, дві антени VSAT, і знищили її.

Раніше повідомлялося, що російський вертоліт Ка-52 почав розсипатися на льоту, гублячи деталі. Ушкодження російський "алігатор" отримав після зустрічі з українською ППО, яка влучила в районі хвоста.