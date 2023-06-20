Росіяни замінували ЗАЕС: у зоні відчуження після вибуху опиняться три міста (інфографіка)

Якщо російські військові підірвуть ЗАЕС, два мільйони українців, за словами Лали Тарапакіної, потрібно буде негайно відселити з Мелітополя, Запоріжжя та Кривого Рогу.

Глава ГУР Міноборони України в ефірі національного телемарафону попередив українців про те, що російські військові замінували став-охолоджувач Запорізької атомної станції. Фокус вирішив розібратися, які міста стануть непридатними для життя, якщо на атомній станції станеться техногенна катастрофа.

Зазначимо, що ще на початку серпня 2022 року у Державному агентстві з управління зоною відчуження проаналізували можливі наслідки аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Чим небезпечна катастрофа на Запорізькій АЕС

Для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці "Енергоатому" відштовхувалися від наслідків аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС.

За їхніми розрахунками наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужнішими, ніж 1986-го на ЧАЕС. Адже Запорізька атомна електростанція найпотужніша в Європі. На сьогодні всі шість її реакторів завантажені ядерним паливом. На додаток, на території атомної електростанції розташоване сховище відпрацьованого ядерного палива. У ньому знаходиться 18 тисяч паливних збірок. Це майже вдесятеро більше, ніж було на ЧАЕС 1986 року.

Що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС

Радниця міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Лала Тарапакіна у своєму посту у Фейсбуці проаналізувала наслідки, які очікують на Україну після вибуху на ЗАЕС.

За її словами, десятки тисяч українців помруть невдовзі після вибуху на атомній станції.

Ліквідувати аварію буде більше мільйона людей.

А ще два мільйони українців треба буде негайно відселити із зараженої зони.

Також на незмірну кількість років буде забруднено річку Дніпро. Дніпровську воду не можна буде використовувати для пиття та для технічних потреб.

Яка зона ураження Запорізької АЕС

Після техногенної катастрофи на ЗАЕС утворюється зона відчуження, площею 30 тис. квадратних кілометрів. Це означає, що вона вдесятеро перевищить площу зони відчуження біля Чорнобильської АЕС.

Зокрема, непридатною для життя людей та для ведення сільського господарства стане практично вся Запорізька область. Крім того, людей в обов'язковому порядку евакуюватимуть з Мелітополя, Енергодару, Запоріжжя, Нікополя та Кривого Рогу.

При цьому площа потенційної забрудненої території становитиме приблизно 2 млн квадратних кілометрів, а ступінь зараження інших територій України та Європи, Росії та Білорусі залежатиме від напрямку вітру.

У відносно чистій та неураженій зоні залишаться лише Ужгород, Львів та частина Волинської області.

Наслідки вибуху реакторів на Запорізькій АЕС Фото: Факти ICTV

Нагадаємо, 20 червня Кирило Буданов розповів про те, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Російські окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції в окупованому Енергодарі. Його підрив може мати для України негативні наслідки, вважає голова ГУР.

Цього ж дня у Запорізькій ОВА повідомили про ситуацію на ЗАЕС. Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС впав, проте його поповнюють зі свердловин, заявили в обласній військовій адміністрації.