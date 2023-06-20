"На жаль, вода впала": в Запорізькій ОВА повідомили про ситуацію на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізькій АЕС впав, проте його поповнюють із свердловин, заявляють у Запорізькій ОВА.

Ситуація на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі не є критичною. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, ставку-охолоджувачі на атомній електростанції впав рівень води. Втім, із свердловин беруть воду для його поповнення.

"Якщо говорити про ситуацію на ЗАЕС, то вона не є критичною. У ставку-охолоджувачі вода є, це 16,6 метра. Це достатньо для того, щоб охолоджувати наш реактор. На жаль, вода впала і зараз із свердловин беруть воду та наповнюють ставок-охолоджувач", — розповів Малашко.

Раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що російські окупанти замінували ставок-охолоджувач на ЗАЕС. Його підрив може мати для України негативні наслідки.

"Найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність, що будуть значні проблеми", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що 15 червня генеральний директор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС через загрози, які спричиняє підрив дамби в Херсонській області.

Також Росія поширила пропагандистські відеоролики про "злочини України", в одному з яких показано ЗАЕС із датою 3 липня 2023 року, що може свідчити про підготовку Кремлем чергового теракту. Так ворог намагається створити атмосферу страху та навмисно залякати українських громадян.