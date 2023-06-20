Лукашенко вважає, що перебуває у "зоні бойових дій ІПСО" (відео)

Білоруський лідер переконаний, що "агресивна істерика" західних країн нібито заглушає "голоси мудрості". Покладатись на те, що нібито здоровий глузд візьме гору, на його думку, не можна.

Олександр Лукашенко переконаний, що РФ останнім часом відчула на собі дію інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Про це він сказав на зустрічі з міністрами закордонних справ держав-членів ОДКБ 20 червня, як йдеться на сайті президента Білорусі.

"Сьогодні ми всі знаходимося в зоні бойових дій інформаційно-психологічних операцій, ми особливо це відчуваємо, у тому числі й Росія останнім часом це відчула. Та й ви теж. Ми від цього нікуди не підемо. Нам треба навчитися нарощувати свої зусилля в інформаційно-аналітичному полі та у співпраці із засобами масової інформації", — заявив білоруський політик.

За його словами, співпраця в інформаційній сфері з Росією налагоджена. Однак він нагадав головам МЗС про домовленості щодо обміну даними між міністерствами та підкреслив, що це правило змінюватися не буде.

"Сьогодні агресивна істерика, насамперед на Заході, заглушає (поки заглушає) голоси мудрості та розуму. Там не хочуть почути ініціативи, зокрема й Білорусі щодо відновлення довіри, зміцнення регіональної та міжнародної безпеки", — додав лідер країни.

Лукашенко зазначив, що покладатися на нібито перемогу здорового глузду не варто, тож країнам-членам ОДКБ не можна розслаблятися.

Нагадаємо, 19 червня Олександр Лукашенко завірив, що вибори у Білорусі у 2024 році будуть чесними на відміну від американських. За його словами, "ховатися нічого", адже більшість білорусів нібито підтримують обраний курс.

Раніше, 14 червня, Лукашенко заявив, що ЗС РФ знищували за один бій до 50 українських танків та понад 120 БМП.