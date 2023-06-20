"Вигризуємо кожен метр землі": у Міноборони підтвердили, що наступ ЗСУ йде за планом

За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на всіх напрямках у Сил оборони є просування, проте військовим непросто просуватися на півдні через те, що ворог минує як поля, так і населені пункти на тимчасово окупованих територіях.

Українські захисники впевнено просуваються за всіма встановленими планом напрямками, проте ворог не віддає своїх позицій без важкого опору. Про це у середу, 20 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На Півдні на кількох напрямках триває наступ, і там все відбувається за встановленим військовими планом. На всіх напрямках на яких відбувається рух наших Сил оборони є певні просування, проте ворог дійсно не просто так здаватиме позиції, які він уже зайняв, тому тривають масштабні зіткнення та потужний двобій", — повідомляє Маляр.

Водночас, за її словами, просування сил ЗСУ відбувається хоч і впевнено, але дуже повільно.

"Ми можемо охарактеризувати ті дії, які відбуваються зараз — це бої, де ми наступаємо, а ворог в обороні, якщо ми говоримо про Південь. Водночас у нас є напрямки, де навпаки, ворог наступає, а ми знаходимося в обороні. Ми фактично невеликими кроками але дуже впевнено рухаємося вперед, і можна навіть навести таку алегорію, що "вигризуємо" кожен метр землі у ворога", — наголосила заступниця міністра оборони.

У той час, як ворог, відступаючи, прагне максимально мінувати поля, Маляр зазначила, що великою проблемою для мешканців Запорізької області стало мінування російськими окупантами населених пунктів.

"Ми маємо інформацію про мінування цивільних населених пунктів у Запорізькій області. Ворог мінує території і навіть не попереджає про це місцевих жителів, тому дана проблема стосується не лише Збройних сил України, які здійснюють наступ — росіяни воюють з цивільним населенням. Це насамперед небезпечно для людей, які там перебувають", — наголосила вона.

Нагадаємо, 20 червня Маляр розповідала, що українським військовим важко просуватися на півдні через те, що росіяни там окопалися та замінували територію.

Також нагадаємо, що у Міноборони закликали не чекати швидкого контрнаступу. За словами Олексія Резнікова, причина переоцінки та завищених очікувань від контрнаступу пов'язана з подіями минулої осені.