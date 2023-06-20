Замінити некрологи на "позитив": губернатори в РФ отримали нову рознарядку, — ЗМІ

Дані про загиблих військових вже кілька місяців не публікують у Вологодській області, Туві, Бурятії та ще кількох регіонах, де статистика втрат у війні проти України висока.

Кремль попросив російських губернаторів перейти з некрологів про загиблих в Україні громадян РФ на "позитив". Про це повідомляє російське видання "Верстка".

За інформацією видання, рознарядку губернатори отримали безпосередньо з Кремля — там їм порадили " акуратніше" ставитися до інформації про загиблих, бо це турбує росіян, а журналісти завдяки їй підраховують втрати РФ у війні проти України, які сильно розходяться із повідомленнями Міноборони РФ.

Замість некрологів губернаторам пропонують публікувати "позитив" про допомогу сім'ям мобілізованих, гуманітарну допомогу та військові нагороди.

Останні кілька місяців некрологи не публікують у Вологодській області, Туві та Бурятії та ще кількох регіонів, де статистика втрат у війні проти України висока.

У Хакасії останній некролог про загиблого в Україні росіянина опублікували наприкінці квітня.

Керуючий Тивою Владислав Ховалиг не розповідав про смерть вихідців із регіону від травня минулого року. Як стало відомо у березні, разом із Бурятією лідирує за кількістю втрат ЗС РФ. Тувинці також не одержують інформації про загибель своїх близьких в Україні. У квітні стало відомо, що деякі з жителів регіону впізнали імена своїх родичів на надгробках у Новосибірську, хоча похоронок на них не отримували.

У Бурятії глава Олексій Циденов перестав публікувати некрологи бійців із грудня 2022 року, хоча постійно пише проте пише про допомогу військовослужбовцям та їхнім сім'ям та про присвоєння вихідцям із регіону військових нагород. Бурятія раніше посіла 5 місце за кількістю втрат серед населення і стала відома як регіон, де часткова мобілізація проводилася особливо жорстко і проходили антивоєнні протести.

Мер Москви Сергій Собянін від початку війни взагалі не висловлювався про кількість загиблих москвичів. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов висловлював співчуття з приводу загибелі військових в офіційних телеграмах (остання датована 26 квітня 2022).

Глава Кубані Веніамін Кондратьєв востаннє опублікував інформацію про смерть військовослужбовців 6 вересня 2022 року.

Глава Челябінської області Олексій Текслер безпосередньо визнав втрати серед мешканців регіону у грудні 2022 року.

Міноборони РФ востаннє називало кількість убитих в Україні у вересні минулого року — 5937 осіб.

Проте, деякі губернатори продовжують регулярно публікувати повідомлення про загибель вихідців зі своїх регіонів. Так, голова Сахаліну Василь Лімаренко повідомив про загибель двох сахалінців у своєму Telegram 19 червня (загалом 220 загиблих з регіону). Джерело "Верстки" у парламенті, коментуючи це, припустило, що "рекомендація про позитив" надійшла не до всіх глав регіонів, а тільки до тих, де багато загиблих.

На цей час, за підрахунками Російської служби "BBC" та "Медіазони", у війні з Україною загинули щонайменше 25 218 осіб, які воювали на боці Росії. "BBC" пише, що під час війни РФ за найбільш консервативними оцінками, могла втратити 50 тис. людей загиблими. Безповоротні втрати РФ можуть становити щонайменше 225 тис. осіб.

Нагадаємо, що у Росії на матір загиблого у Бєлгородській області строковика, яка розповіла про загибель сина, написали донесення щодо дискредитації армії Росії.

Раніше повідомлялося, що у Тиві кількість одержувачів пенсії по втраті годувальника зросла більш ніж у 5 разів. Майже всі нові одержувачі виплат є родичами військових.