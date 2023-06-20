Втрати ЗС РФ: Шойгу перетворив рідний регіон в РФ на край вдів і сиріт, — росЗМІ (інфографіка)

Кількість одержувачів пенсії по втраті годувальника зросла в Тиві більш ніж у 5 разів. Майже всі нові одержувачі виплат є родичами військових.

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У Міноборони РФ поділилися даними про пенсіонерів різних категорій у Росії за 2022 рік. Як виявилося, найбільше зросла кількість тих, хто отримує соціальні виплати за втрату годувальника. Про це повідомило російське видання "Важливі історії".

Повідомляється, що кількість одержувачів пенсії через втрату годувальника особливо зросла у Тиві — більш ніж у 5 разів. Це регіон, де народився міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Загалом у Росії кількість одержувачів зросла більш ніж на 9 тисяч жителів.

"У семи регіонах Росії зростання у 2022 році перевищило 50% порівняно з 2021 роком. Серед федеральних округів найбільше зростання в Уральському та Далекосхідному. Найнижче — у Центральному, Сибірському, Північно-Західному ФО, а також анексованому Криму", — сказано в матеріалі.

Одержувачі пенсії у Тиві Фото: Важные истории

За словами журналістів, кількість таких пенсіонерів у Росії зростала останні 8 років. Однак після того, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну, зростання стало ще інтенсивнішим. Майже всі нові одержувачі виплат по втраті годувальника є родичами військових.

Щобільше, як зазначили у виданні, реальна кількість втрат російських військових все одно набагато вища, бо пенсії отримують лише ті, хто зміг довести своє право на виплати, пройшовши всі бюрократичні процедури. Саме вони потрапляють до пенсійної статистики.

Повідомляється, що лише на основі відкритих джерел можна встановити, що на війні в Україні загинуло понад 25 тисяч російських військових.

Одержувачі пенсії з Росії Фото: Важные истории

Нагадаємо, що 13 червня політичний оглядач показав, як президент РФ Володимир Путін принизив Шойгу. Експерт звернув увагу на те, що на тлі невдач ЗС РФ в Україні в дружбі Володимира Путіна з Сергієм Шойгу стався розлад. Це може бути пов'язано з бажанням президента РФ звинуватити у програші війни з Україною голову Міноборони і у такий спосіб відвести від себе народний гнів.

Також військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів Фокусу, що Кремль підібрав заміну на місця звільнених Шойгу та Герасимова. Так, у рішенні Шойгу укласти контракти з добровольчими загонами, включно з ПВК, є політичні мотиви боротьби із засновником "Вагнер" Пригожиним, який уже розпочав свою кар'єру в політиці.