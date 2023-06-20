Потери ВС РФ: Шойгу превратил родной регион в РФ в край вдов и сирот, — росСМИ (инфографика)

Число получателей пенсии по потере кормильца выросло в Тыве более чем в 5 раз. Почти все новые получатели выплат являются родственниками военных.

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В Минобороны РФ поделились данными о пенсионерах различных категорий в России за 2022-й год. Как оказалось, больше всего выросло число тех, кто получает социальные выплаты по потере кормильца. Об этом сообщило российские издание "Важные истории".

Сообщается, что число получателей пенсии по потере кормильца особенно выросло в Тыве — более чем в 5 раз. Это регион, в котором родился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Всего в России количество получателей выросла более чем на 9 тысяч человек.

"В семи регионах России рост в 2022 году превысил 50% по сравнению с 2021 годом. Среди федеральных округов наибольший рост в Уральском и Дальневосточном. Самый низкий — в Центральном, Сибирском, Северо-Западном ФО, а также аннексированном Крыму", — сказано в материале.

Получатели пенсии в Тыве Фото: Важные истории

По словам журналистов, число таких пенсионеров в России росло последние 8 лет. Однако после того, как началась полномасштабное вторжение в Украину, рост стал еще более интенсивным. Почти все новые получатели выплат по потере кормильца являются родственниками военных.

Более того, как отметили в издании, реальное число потерь российских военных все равно гораздо выше, так как пенсии получают только те, кто смог доказать свое право на выплаты, пройдя все бюрократические процедуры. Именно они попадают в пенсионную статистику.

Сообщается, что только на основе открытых источников можно установить, что на войне в Украине погибло более 25 тысяч российских военных.

Получатели пенсии с России Фото: Важные истории

Напомним, что 13 июня политический обозреватель показал, как президент РФ Владимир Путин унизил Шойгу. Эксперт обратил внимание на то, что на фоне неудач ВС РФ в Украине в дружбе Владимира Путина с Сергеем Шойгу произошел разлад. Это может быть связано с желанием президента РФ обвинить в проигрыше войны с Украиной главу Минобороны и таким образом отвести от себя народный гнев.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал Фокусу, Кремль подобрал замену на места уволенных Шойгу и Герасимова. Так, в решении Шойгу заключить контракты с добровольческими отрядами, включая ЧВК, есть политические мотивы борьбы с основателем "Вагнер" Пригожиным, который уже начал свою карьеру в политике.