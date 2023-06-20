Хоче вплинути на Росію: Франція змінила думку щодо вступу України до НАТО, – ЗМІ

Французька влада вирішила підтримати членство України в НАТО за прикладом Польщі та країн Балтії для посилення тиску на Росію, пишуть місцеві ЗМІ.

Франція змінила свою позицію і тепер підтримує членство України в Північно-атлантичному альянсі. У Парижі вважають, що це може вплинути на Росію та одночасно переконати Київ до переговорів з РФ "коли для цього настане час". Про це пише французьке видання Le Monde.

На нещодавньому засіданні Ради оборони в Єлисейському дворі у Франції 12 червня розглядалася можливість вступу України в НАТО "як самостійна гарантія безпеки".

"Це могло б утримати Росію від продовження війни або, у разі завершення конфлікту, запобігти будь-якій подальшій агресії", – пояснює видання логіку французьких високопосадовців.

Крім того, Париж вважає, що натяк на перспективу членства України в НАТО може одночасно переконати українського президента Володимира Зеленського до проведення переговорів з Росією, коли він вирішить, що настав відповідний час.

Зміна позиції Франції, яку Le Monde називає "увертюрою", означає, що Франція наблизилася до позиції, яку відстоюють насамперед Польща та країни Балтії, які є прихильниками вступу України до НАТО.

"Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж Німеччини", – підтверджує іноземний дипломат на умовах анонімності у розмові з Le Monde

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Україні вже розгорнуто систему SAMP-T, про передачу якої він заявляв на початку лютого 2023 року. Завдяки цій системі Україна зможе збивати велику кількість повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що президент Франції наголосив на "перевазі" українського військового командування в плані тактики та організованості над Росією. За його словами Франція почала постачати Києву більше зброї, снарядів та бронетехніки.