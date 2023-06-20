Шукають слабкі місця: ЗСУ спростували чутки ЗМІ про "згортання" контрнаступу України

Раніше західні військові аналітики дали коментарі низці медіа про те, що контрнаступ ЗСУ на півдні України нібито припинився через величезні втрати й зараз командування обирає нову тактику.

Український контрнаступ не зупинився, як припустили деякі західні військові аналітики, а навпаки — продовжується і набирає швидкість. Про це написало медіа Washington Post у вівторок, 20 червня.

ЗМІ посилається на слова українського офіцера, який воює на півдні Запорізької області. З військовим журналісти видання поговорили на правах анонімності.

Медіа написало про те, що з початку великого контрнаступу Україна досягла скромних успіхів, включаючи звільнення семи сіл, але просування було повільним, що спонукало деяких аналітиків припустити, що Київ припинив контратаку. Однак це твердження не відповідає дійсності.

"Наші бійці шукають слабкі місця, щоб наступати і йти далі", — сказав український офіцер журналістам. Своє ім'я та прізвище військовий попросив не називати, оскільки він не уповноважений коментувати контрнаступ ЗСУ журналістам.

На підтвердження його слів Washington Post навів також коментар прессекретаря генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова. Він заявив про те, що на деяких ділянках фронту точилися запеклі бої та що за минулу добу (19 червня, — ред.) сталося 45 бойових зіткнень.

Нагадаємо, 20 червня в Міноборони підтвердили, що наступ ЗСУ йде за планом. За інформацією заступника міністра оборони Ганни Маляр, на всіх напрямках у Сил оборони є просування, проте військовим непросто просуватися на півдні через те, що ворог заміновує як поля, так і населені пункти на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, Маляр розповідала, що українським військовим важко просуватися на півдні через те, що росіяни там окопалися, замінували територію.