Вибухи у Криму: партизани підірвали залізницю у Феодосії (відео)

Як розповіли представники окупаційної адміністрації, через пошкодження полотна довелося скасувати ранкові електрички та призупинити рух потягів. При цьому причини ушкодження замовчуються.

Невідомі партизани підірвали залізничне полотно в Феодосії, що в окупованому Криму. Про це 21 червня повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Як повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, рух потягів довелося тимчасово зупинити.

"У районі Феодосії пошкоджено залізничне полотно. Протягом двох годин рух потягів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби", — повідомив Аксьонов.

Так званий "радник голови Криму" Олег Крючков уточнив, що через диверсію на залізниці довелося скасувати дві ранкові електрички.

"Пасажири зі станцій Феодосія та Владиславівка будуть відправлені автобусами", — заявив він.

Про причини ушкоджень окупанти не повідомляють.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що на території північної частини тимчасово окупованого Криму було чути серію вибухів і звуки пострілів з кулеметів. Окупанти також задіяли авіацію.

Раніше, 31 травня, партизани "Атеш" попереджали про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод "Титан" біля міста Армянськ.