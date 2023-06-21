"Кроки до перемоги ЗСУ": армія РФ втратила понад 4 тисячі танків, – Міноборони України

Після початку великої війни в Україні загарбники втратили до 130 танкових батальйонів. Українські військові ліквідували близько 222 тисяч солдатів ворожої армії, заявили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України за 16 місяців повномасштабної війни з Росією знищили 120-130 танкових батальйонів російських військових. Про це повідомила 21 червня пресслужба Міністерства оборони України у Telegram.

"З початку широкомасштабної агресії Росія втратила вже понад 4 000 танків. Кожен знищений ворожий танк — це крок до нашої перемоги", — зазначили чиновники.

У Генштабі ЗСУ 21 червня також наводили втрати у лавах ворога. Українська армія ліквідувала близько 222 тисячі загарбників, причому 540 — лише за останню добу.

Військові додали, що ЗС РФ втратили в Україні 4006 танків, причому 9 з них за 20 червня.

Нагадаємо, що за даними військових аналітиків окупанти використовували нещодавно на фронті танк Т-54 з тоннами вибухівки без екіпажу. Мова може йти про методи дистанційного керування.

У соцмережах раніше показали фото британських танків Challenger 2 на полі бою. Ціна одного танка може досягати 4,5 млн євро.