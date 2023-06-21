Мова йде про старі технології: як у РФ зробили Т-54 начинений вибухівкою

Ще у 1980-х у РФ почали створювати систему для дистанційного керування бронетехнікою. Вона була створена на танках, САУ та іншій бронетехніці.

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Російська армія використала танк Т-54 з тоннами вибухівки. Він був без екіпажу, що свідчить про застосування спеціальної системи дистанційного керування. Про це повідомляє Defense Express.

У виданні виділили два варіанти, як у РФ відправили танк з вибухівкою до українських позицій — або банально затиснули педаль газу або це радянська система дистанційного керування 1980-х років. У 1982 році радянські військові проводили експерименти з віддаленого контролю Т-54.

Схема дистанційного керування на Т-72

Також у СРСР створювали самохідні мішені на базі САУ Су-100, яка могла рухатись по всіх напрямках й імітувати стрільбу. Проте для роботи системи треба було спочатку вмикати першу передачу, а потім вмикати систему дистанційного керування. Окрім цього схожу систему робили для Т-72. Блок управління встановили на місце мехводу, команди передавались по радіо, а радіус дії дистанційно керованого Т-72 складала до 2 км.

Тому не виключено, що у РФ застосовують саме радянські технології й можуть спробувати масштабувати виробництво для подальших атак машин з тоннами вибухівки.

Нагадаємо, 8 травня у ЗМІ пояснили, для чого РФ почала перекидати танки Т-54.

23 березня у ЗС РФ почали перекидати застаріли танки Т-54 на лінію фронту.