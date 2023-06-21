"Зуби дракона" на кордоні з Польщею: на заході Білорусі риють окопи та створюють блокпости

Оборонні споруди, які вже отримали назву "лінія Хреніна", створюються на території Брестської області за 28 км від кордону з Польщею.

У Брестській області Білорусі, що примикає до території Польщі, біля села Саки розпочалися роботи з інженерного обладнання оборонних укріплень. Як повідомили 20 червня спостерігачі моніторингової групи "Беларускі Гаюн", білоруська влада розпочала будівництво так званої "лінії Хреніна".

"На околицях села Саки (Жабинківський район Брестської області) розпочалися роботи з інженерного обладнання вогневих позицій, які включають будівництво системи окопів, траншей і бліндажів", — йдеться в повідомленні.

Спостерігачі зазначили, що, судячи з масштабів будівництва ЗС Білорусі, створюють як мінімум опорний пункт, який потенційно може стати частиною укріпленого району. Також спостерігачі уточнили, що укріплення будуються за 28 км від кордону з Польщею та на відстані 47 км від українського кордону.

За іншими даними, у будівництві опорного пункту залучено важку техніку. Передбачається, що він буде обладнаний так званими "зубами дракона" — бетонними конструкціями у вигляді пірамід проти бронетехніки та танків, а також автомобільними покришками, колодами, бетонними блоками тощо. У будівельних роботах беруть участь як цивільні, так і військові фахівці.

Нагадаємо, подібні укріплення білоруські військові збудували на кордоні з Україною. У травні спостерігачі з "Беларускі Гаюн" повідомили, що за 20 км під Гомелем були побудовані лінії протитанкових укріплень — "зуби дракона".

За інформацією Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, українські захисники продовжують зміцнювати північний кордон країни — вони встановили понад 8 тисяч мін в областях, що межують із Росією та Білоруссю.