На початку повномасштабного вторгнення Буданов захищав Київ із автоматом у руках, — The Economist

За словами журналістів, начальник військової розвідки особисто брав участь у багатьох операціях, включаючи бої за Гостомель, Ірпінь та Мощун.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії був помічений бігучим з автоматом в районі Рибальського острова, де розташована штаб-квартира ГУР. Про це 20 червня писав журнал The Economist із посиланням на співробітників української розвідки.

Журналісти зазначили, що Буданов брав активну участь у безлічі фронтових операцій із самого початку великомасштабної війни Росії проти України. Згідно зі статтею, Буданов брав особисту участь у низці важливих операцій, включаючи битви в аеропорту Гостомель, Ірпені та Мощуні, які зупинили просування російських військ.

"Він направив гелікоптери постачання та порятунку в котел обложеного Маріуполя. Він сам брав участь у багатьох фронтових операціях. Ризиковані дії турбували деяких колег, які вважали, що їх лідер має бути краще захищений — "але спробуйте зупинити його", — йдеться у матеріалі.

Сам Буданов пояснив свою участь в операціях тим, що робить це задля безпеки інших людей. Він наголосив, що на кону стоїть життя і що в таких ситуаціях немає місця для помилок.

Нагадаємо, у цьому ж матеріалі The Economist йшлося про те, що на голову ГУР Кирила Буданова було скоєно близько 10 замахів. Останні з них сталося наприкінці травня під час ракетного обстрілу території, де розташовано штаб військової розвідки.

Нагадаємо також, 20 травня Буданов у відповідь на інформацію росЗМІ про його поранення заявив, що російські пропагандисти ясно усвідомлювали, що фейк буде спростовано. На його думку, це говорить про те, що росіяни самі себе виставляють дурнями.