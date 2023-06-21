Гелікоптери ЗСУ оснастять захистом AMPS: як працює протиракетний комплекс (фото)

Набір різноманітних датчиків зможе попередити екіпаж про те, що його сканує радар чи наводиться лазерний далекомір. Українські льотчики стануть більш захищеними від російських засобів ППО.

Вертольоти Збройних сил України оснастять найсучаснішою системою виявлення ракетних пусків та самозахисту AMPS. Про це повідомляє виробник технологій німецька компанія Hensoldt.

21 червня німецьке підприємство оголосило про замовлення від України на 16 сенсорних комплексів AMPS (Airborne Missile Protection System). Конкретна вартість контракту не озвучується, але становить "двозначне число мільйонів", зазначили у пресслужбі.

Постачання AMPS має забезпечити ЗСУ сучасними засобами для підвищення обороноздатності українських гелікоптерів. Екіпаж матиме захист від широкого спектра загроз, в тому числі ракет "повітря-повітря" та "земля-повітря". Інтегрують нові системи на українські гелікоптери чеська компанія LOM PRAHA.

Що відомо про систему AMPS?

AMPS — це бортова система протиракетного захисту для авіації. Вона є модульною, тому в залежності від вимог замовника може складатись з різних елементів. Сенсорне обладнання має засоби виявлення пуску ракети MILDS, блок керування та відображення ACDU та активну систему підтвердження цілі MACS. MACS має визначати характеристики ракети: дальність та швидкість польоту. Також пристрій усуває помилкові попередження від датчиків.

Система датчиків на гелікоптері роблять його більш живучим під час ракетної загрози

Також зазначається, що теплові пастки, які є на українських гелікоптерах, сумісні з AMPS, тому вони зможуть працювати разом. Український льотчик матиме підвищений захист, бо німецька розробка може попереджати про обстріл ракетами, виявляти лазерне випромінювання і радари. Це дасть екіпажу більше часу на реакцію загрози. Зазначається, що зараз для вертольотів найбільшою загрозою є різноманітні ПЗРК та ЗРК російських військ.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ писали, що Україна отримала британський гелікоптер Sea King, яким у свій час кермував принц Ендрю.

20 червня ЗМІ повідомили, що Україна отримала від партнерів 45 радянських винищувачів та штурмовиків.