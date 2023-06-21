"Кожен день агресії – нові руїни": Зеленський назвав п'ять основ миру в Україні (відео)

За словами глави держави, жодна країна у світі не потребує такого відновлення, як Україна. Російських атак по українських містах з кожним днем стає лише більше.

Президент України Володимир Зеленський назвав основи, які можуть призвести до довгострокового миру на європейському континенті та союзники мають у цьому допомогти. Про це він заявив на конференції з відновлення України, яка 21 червня пройшла у Лондоні.

За його словами, основні напрямки для мирного існування в Україні ґрунтуються на єдності та демократії. Потрібно продовжувати допомогу доти, доки російська агресія не буде переможена на полі бою.

"Я окреслю п'ять напрямків, за якими ми почали створювати основи для миру. Перший – потенціал у єдності. Другий – потенціал у стабільності. Третій – потенціал зростання. Четвертий – потенціал безпеки. П'ятий – потенціал демократії", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що у світі немає такого міста чи країни, де потрібно відновлювати стільки об'єктів, скільки зруйновано в Україні. З кожним днем через російські обстріли їх стає тільки більше і страждають наші люди.

"Кожен день російської агресії – це нові руїни. Тисячі та тисячі зруйнованих будинків, понівечені галузі, спалені життя. Нещодавно Росія вчинила найбільший у Європі злочин екоциду, підірвавши дамбу та інші споруди Каховської ГЕС. Що це означає? В Україні найбільше джерело економічного, виробничого та технологічного зростання в Європі за десятки-десятки років. Причому це не тільки реконструкція. Приміром, це зелена металургія", – підсумував президент України.

Окремо західні партнери від Володимира Зеленського почули, що відновлення України — мільйони робочих місць, які можуть принести мільярдні прибутки компаніям, які наважаться на це.

Нагадаємо, 21 червня повідомлялося про те, що Великобританія та США виділили 4,3 млрд доларів на допомогу Україні. Про нові пакети допомоги оголосили під час конференції у Лондоні, яка присвячена майбутньому відновленню України. Прем'єр-міністр Ріші Сунак зазначив, що допомога виділятиметься протягом наступних трьох років.