Великобританія та США виділили 4,3 млрд доларів на допомогу Україні: на що підуть гроші

Про нові пакети допомоги оголосили під час конференції у Лондоні, яка присвячена майбутньому відновленню України. Прем'єр-міністр Ріші Сунак зазначив, що допомога виділятиметься протягом наступних трьох років.

Related video

Західні союзники України продовжують виділяти додаткові пакети фінансової допомоги, які мають допомогти у боротьбі з російською агресією. Цього разу йдеться про Сполучені Штати Америки та Велику Британію, про що представники держав заявили на конференції з відновлення України в Лондоні 21 червня.

Про надання допомоги із британської сторони заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак. Сума коштів, які будуть надані Україні протягом наступних трьох років, становить 3 мільярди гривень.

"Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 мільярди доларів, ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку "зеленої" енергетики і багато іншого — все це частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу, в тому числі значної нової підтримки з боку ЄС, про яку також буде оголошено на цьому тижні", — йдеться у повідомленні.

Окрему увагу у Великій Британії приділили тому, як важливо побудувати платформу для бізнесу, адже в майбутньому це може залучити інновації та інвестиції для України.

Допомога Україні: що входить до пакету від США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виділяє Україні додаткові кошти – 1,3 млрд доларів. Вони мають піти на відновлення після російської агресії.

Більшість фінансів спрямують на енергосистему та критично важливу інфраструктуру, які були найсильніше пошкоджені внаслідок ударів.

"Зараз я хочу сказати, що за сприяння Конгресу США ми надамо новий пакет фінансової допомоги більш ніж на 1 млрд. доларів. Зокрема, ми інвестуємо близько 520 млн доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України", — сказав він.

Ентоні Блінкен також додав, що відновлення країни є фундаментом для процвітання України.

Нагадаємо, 21 червня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна в майбутньому стане повноцінним членом європейської сім'ї, тому Європейський Союз зобов'язаний робити інвестиції у країну мрії.