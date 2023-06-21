"Наш обов'язок - інвестувати в країну мрії": в ЄС бачать Україну членом Союзу

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, країни Заходу мають продовжити допомагати Україні, поки триває війна проти РФ.

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Україна в майбутньому стане повноцінним членом європейської сім'ї, тож Європейський Союз зобов'язаний робити інвестиції у країну мрії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції з відновлення України 21 червня.

За її словами, Захід має допомагати Україні у відновленні для того, щоб скоріше закінчилася війна на європейському континенті, і Київ отримав офіційне запрошення до ЄС.

"Ми можемо бути об'єднаними, скоординованими та рішучими як ніколи в тому, що Україна має перемогти і вона переможе з нашою підтримкою… Наш обов'язок — інвестувати в цю країну мрії — Україну, яка стане членом Європейського Союзу", — йдеться у повідомленні.

Також Урсула фон дер Ляєн додала, що коли українців просять уявити майбутнє своєї країни, вони говорять про прапори Європейського союзу у мирних містах, тому інвестиції мають продовжитися.

Також ні в кого не залишилося сумнівів, що Україна має стати частиною великої європейської сім'ї, проте терміни ніхто не може озвучити.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що НАТО може надати гарантії безпеки до вступу до Альянсу. Ця пропозиція спрямована на те, щоб зміцнити безпеку України та наголосити на підтримці з боку НАТО у світлі поточних геополітичних подій.

19 травня повідомлялося, що у ЄС виступили проти переговорів між РФ та Україною на рівних умовах. Урсула фон дер Ляєн підтримала Формулу миру Володимира Зеленського і заявила, що тільки з її допомогою може настати мир на європейському континенті.