Російські військові в Україні захищають територіальну цілісність РФ, — Путін

Глава Кремля, виступаючи перед випускниками військових вишів, розповів про захист "історичного вибору" громадян з українських областей у 2014 та 2022 роках.

Президент Росії Володимир Путін 21 червня на зустрічі з випускниками військових вишів заявив, що російські солдати та офіцери в ході так званої "СВО" захищають людей та територіальну цілісність Російської Федерації. Відео виступу глави Кремля опубліковано російськими ЗМІ.

"Під час спеціальної військової операції солдати та офіцери Збройних сил Росії захищають наших людей, територіальну цілісність Росії, її право на суверенний розвиток", — заявив президент країни-агресора.

За його словами, окрім "захисту людей" російські війська ще нібито "відстоюють історичні вибори" у 2022 році мешканців Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також мешканців Криму та Севастополя у 2014 році.

"Вся Росія, весь наш багатонаціональний народ підтримує наших доблесних воїнів, пишається вірними синами та доньками батьківщини", — сказав Путін.

Також глава Кремля виступив із повчаннями до курсантів та розповів про офіцерський авторитет. Путін вважає, що він досягається шляхом "турботи про підлеглих" та особистим прикладом.

"Згуртованість, злагодженість, єдність волі бійців і їхнє вміння перемагати досягаються наполегливою, невтомною роботою командира з кожним солдатом або матросом. Це особливо важливо в бойових умовах", — зазначив Путін.

"Покарати військових злочинців"

Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у соцмережах заявив, що російська держава внаслідок помилкової політики Заходу перетворилася на розбещену фашистську мілітарну диктатуру, а Путін — на міжнародного військового злочинця.

"В результаті — щоденні ракети, річки крові, масові вбивства, терористичні акти та геноцид", — пише Подоляк.

Радник глави ОП переконаний, що єдиний вірний крок — об'єднатися в єдиний кулак, перемогти Москву, покарати військових злочинців та відновити повагу до міжнародного права.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 20 червня заявив, що Кремль прагне заморозити конфлікт, щоб відновити сили та розпочати другий раунд російсько-української війни. За його словами, стратегічне завдання РФ полягає в тому, щоб за будь-яку ціну досягти "заморожування конфлікту", і відновити військовий потенціал.