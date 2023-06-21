Речниця російського міністерства Марія Захарова переконана, що "київський режим" нібито не має шансів на одужання від "неонацизму".

Україна — нібито "хвора" держава. Про це заявила під час брифінгу офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, як відомо з опублікованого 21 червня у соцмережах відео.

"Київський режим давним-давно хворий — хворий невиліковно. І ця хвороба називається неонацизм", — підкреслила вона.

Захарова додала, що, коли суспільство охоплює ця "недуга", люди не здатні мислити логічно та керуватися мораллю.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо про затримання у РФ чоловіка за фінансову підтримку ЗСУ. Тепер росіянину загрожує від 12 до 20 років ув’язнення за державну зраду. За даними слідства, він донатив криптовалюту на безпілотники, приціли та боєприпаси для захисників через третіх осіб.

Раніше, 20 червня, російська Держдума ухвалила у третьому читанні поправки про звільнення в’язнів від покарання, якщо вони підписують контракт з ЗС РФ. Військові частини, за задумом чиновників, будуть зобов'язані відстежувати поведінку засуджених в армії.

19 червня журналісти з посиланням на власні джерела розповіли, що у Кремля виникли проблеми з пошуком іноземця-модератора виступу президента країни-агресорки Володимира Путіна на ПМЕФ. Згодом на його роль обрали "взірцевого американця" радянського походження Дмитра Саймса.