БПЛА різних типів і артсистеми: генерал Тарнавський назвав кількість знищенної техніки РФ (відео)

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань на Таврійському напрямку.

Успіхи Сил оборони вже помітні на Таврійському напрямку, а кількість знищеної техніки РФ стрімко зростає. Про це в Telegram повідомив бригадний генерал ЗСУ Олександр Тарнавський, який обіймає посаду командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Він зазначив, що просування підрозділів українських військ і надалі триває. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань.

За останню добу втрати російських загарбників вбитими та пораненими становлять майже три роти. За його словами, знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 13 одиниць БМП, 2 ББМ, МТЛБ, РЛС "Зоопарк", 3 БпЛА "Supercam", 5 гаубиць 2С19 "Мста-С", БпЛА "Орлан-10", 5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт", 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 ЗРК "Стріла", дві самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", БМ-21 "Град", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон".

Також було знищено три локації зберігання боєприпасів ворога. Це дозволило залишити російських загарбників без снарядів до багатьох видів зброї.

"Ми вибиваємо їхню техніку та живу силу. Все буде Україна!" — зазначив генерал.

Нагадаємо, 20 червня ЗСУ знищили "Кушетку-Б" росіян і ЗРК "ТОР-М2К". Ворожу техніку українські захисники вистежили на Луганщині та поцілили в неї ударними дронами. Російську техніку "демілітаризували" бійці роти ударних БпЛА "Ахіллес", які виконують завдання в складі 92 окремої механізованої бригади, що перебуває на Луганщині.

Також наприкінці червня українські війська знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Згідно з повідомленням командування, ворожу техніку ліквідували бійці підрозділу зенітних ракетних військ. Фокус підрахував, що згідно з повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, це вже сьомий російський гелікоптер Ка-52, який знищили українські захисники неба в червні 2023 року.