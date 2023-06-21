Міноборони України підписало перші договори на закупівлю продуктів: що про них відомо

Заступник міністра оборони Денис Шарапов заявив, що, попри деякі труднощі, відомство почало укладати договори з більш ніж 10 постачальниками продуктів, які вигравали тендер.

Міноборони почало укладати договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ за новою процедурою. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі профільного міністерства у середу, 21 червня.

"Міноборони за результатами проведених через систему Prozorro торгів 21 червня уклало перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для ЗСУ відповідно до Каталогу продуктів харчування", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві уточнили, що загалом у тендері на забезпечення військових продуктами брали участь 22 компанії. А переможцями виявилися 19.

Ще за трьома процедурами з 22 учасників "відсіяли" тих постачальників, які хотіли продати свій товар за завищеними цінами, а не за запропонованими профільним міністерством.

Також звертаємо увагу на те, що ситуацію із постачанням продуктів прокоментував заступник голови Міноборони Денис Шарапов.

"Підкреслю, всі процеси відбуваються максимально відкрито. Ми активно співпрацюємо з громадськістю", — сказав він.

Крім цього Шарапов наголосив, що, попри всі попередні скандали із закупівлею провізії, зараз міністерство продовжує закупівлі, договори підписуються, все відбувається з дотриманням усіх процедур та термінів.

Нагадаємо, 12 червня Держаудитслужба заявила про те, що Міністерство оборони закуповувало яйця для ЗСУ по 17 грн. За словами керівника відомства, формування замовлень згідно з каталогом спрощує закупівлю продуктів для військовослужбовців, водночас є можливість для маніпуляцій з цінами, вартістю логістики, завантаження, розвантаження та інше.

А в січні 2023 року Міністерство оборони України також опублікувало свій коментар щодо повідомлення про те, що відбувається закупівля продуктів харчування ЗСУ за завищеними вдвічі цінами, ніж у магазині. У заяві йдеться, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які оприлюднені у ЗМІ, поширюються з ознаками умисних маніпуляцій та вводять в оману