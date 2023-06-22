"Не переніс втрату полку": підполковник ЗС РФ застрелився після "м'ясних штурмів", — росЗМІ

На думку російських військових, причиною самогубства Дмитра Лисицького могли стати провальні наступи ЗС РФ на Херсон та аеропорт у Миколаєві.

Підполковник Збройних сил Російської Федерації Дмитро Лисицький застрелився у своїй квартирі у Ставрополі після провалу окупантів на півдні України. Про це повідомила Російська служба ВВС 21 червня.

У публікації зазначається, що Лисицького знайшли мертвим 26 березня. На думку осіб, близьких до російського офіцера, його смерть пов'язана з невдалими наступами окупантів у 2022 році під керівництвом генерала Аркадія Марзоєва.

Як зазначає один із воєнкорів РФ, близько півтори тисячі військових загинули під командуванням Марзоєва. За його словами, командир наказав десантникам 247 полку штурмувати Херсон, де вони потрапили в засідку і зазнали великих втрат. Ситуація із "м'ясними штурмами" повторилася при спробі ЗС РФ наступати на аеропорт у Миколаєві.

"Усього за два дні 247-й ДШП втратив 76 людей убитими та близько 140 пораненими, знищено 9 бойових машин", — заявив блогер.

Двоє російських військових стверджували у розмові з журналістами, що Лисицький зміг вивести свій батальйон з оточення у миколаївському аеропорту без втрат. За їхніми словами, він організував оборону річкою Інгулець, яка протрималася аж до відходу ЗС РФ з правого берега Дніпра.

"Він жив полком, це теж могло вплинути. Не зазнав втрати полку", — сказав колишній підлеглий Лисицького.

Нагадаємо, що 21 червня командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-го ОМБр Юрій Федоренко повідомив, що російські загони "Шторм Z" своїми тілами скорочують заміновану сіру зону на Куп'янському напрямку.

Раніше, 19 червня, колишній командир полку "Азов" майор Максим Жорін зазначив, що командування ЗС РФ мотивує своїх підлеглих воювати за допомогою погроз та насильства. За його словами, у російській армії поширені "загороджувальні загони".