Удар по Покровську, вибухи у Кривому Розі та Одеській області: що відомо про масштабну атаку ЗС РФ
Повітряні тривоги ввечері та вночі оголошувалися у кількох регіонах країни. Внаслідок обстрілу Покровська поранено мирних жителів, зокрема дитину.
У ніч із 21 на 22 червня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети різного базування та іранські дрони-камікадзе Shahed. Фокус в одному матеріалі зібрав всю інформацію про чергові обстріли українських міст.
Обстріл Покровська
Напередодні ввечері, 21 червня, окупаційні війська завдали удару Покровську Донецької області. Поранення отримали чотири місцеві жителі, зокрема і дитина. Про це розповів керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, повідомляє "Суспільне".
У постраждалих — легкі поранення, серед них дитина 2011 року народження, яка має поранені стопи. У літнього місцевого жителя — переляк.
Приватний сектор міста обстріляли о 21:20. Очевидно, це була крилата ракета, уточнив Добряк.
За словами співрозмовників Фокусу, потужний вибух пролунав у місті відразу після оголошення повітряної тривоги. Після обстрілу в місті почалися проблеми із мобільним зв'язком. Вибух був настільки сильним, що у сусідньому житловому районі будинки ніби захиталися.
Обстріл Кривого Рогу
Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в ніч проти 22 червня на території міста чули вибухи. Він попередив про можливі повторні пуски та необхідність залишатися в укриттях або дотримуватися правил двох стін.
Вибухи на Одещині
На території Одеської області були контрольовані вибухи – працювали ППО.
БПЛА було помічено у Білгород-Дністровському районі, куди вони прилетіли з акваторії Чорного моря.
Вночі тривоги оголошувалися у Запорізькій, Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.
На Запоріжжі фіксувалася поява БПЛА невстановленого типу.
У ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у південних, північних та східних областях.
Пуски ракет та безпілотників фіксувалися з акваторії Азовського та Чорного морів. За непідтвердженими даними, окупанти випустили щонайменше чотири ракети Х-22.
Після п'ятої ранку в деяких областях пішли відбої тривог.
Нагадаємо, що днем раніше про небезпеку повітряних атак оголошувалося в більшості регіонів України: були вибухи та збиті БПЛА.
Також повідомлялося, що в Росії побоюються нового українського безпілотника, який може вдарити по Москві.