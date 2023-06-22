Удар по Покровську, вибухи у Кривому Розі та Одеській області: що відомо про масштабну атаку ЗС РФ

Повітряні тривоги ввечері та вночі оголошувалися у кількох регіонах країни. Внаслідок обстрілу Покровська поранено мирних жителів, зокрема дитину.

У ніч із 21 на 22 червня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети різного базування та іранські дрони-камікадзе Shahed. Фокус в одному матеріалі зібрав всю інформацію про чергові обстріли українських міст.

Обстріл Покровська

Напередодні ввечері, 21 червня, окупаційні війська завдали удару Покровську Донецької області. Поранення отримали чотири місцеві жителі, зокрема і дитина. Про це розповів керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, повідомляє "Суспільне".

У постраждалих — легкі поранення, серед них дитина 2011 року народження, яка має поранені стопи. У літнього місцевого жителя — переляк.

Приватний сектор міста обстріляли о 21:20. Очевидно, це була крилата ракета, уточнив Добряк.

За словами співрозмовників Фокусу, потужний вибух пролунав у місті відразу після оголошення повітряної тривоги. Після обстрілу в місті почалися проблеми із мобільним зв'язком. Вибух був настільки сильним, що у сусідньому житловому районі будинки ніби захиталися.

Обстріл Кривого Рогу

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в ніч проти 22 червня на території міста чули вибухи. Він попередив про можливі повторні пуски та необхідність залишатися в укриттях або дотримуватися правил двох стін.

Кривий Ріг. Вибухи

Вибухи на Одещині

На території Одеської області були контрольовані вибухи – працювали ППО.

БПЛА було помічено у Білгород-Дністровському районі, куди вони прилетіли з акваторії Чорного моря.

Повідомлення про загрозу в Одеській області

Вночі тривоги оголошувалися у Запорізькій, Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.

На Запоріжжі фіксувалася поява БПЛА невстановленого типу.

У ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у південних, північних та східних областях.

Пуски ракет та безпілотників фіксувалися з акваторії Азовського та Чорного морів. За непідтвердженими даними, окупанти випустили щонайменше чотири ракети Х-22.

Попередження про загрозу ракет Х-22

Після п'ятої ранку в деяких областях пішли відбої тривог.

Нагадаємо, що днем раніше про небезпеку повітряних атак оголошувалося в більшості регіонів України: були вибухи та збиті БПЛА.

Також повідомлялося, що в Росії побоюються нового українського безпілотника, який може вдарити по Москві.