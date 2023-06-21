Може вдарити по Москві: у Росії бояться нового українського БПЛА, — експерт

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, у РФ вже з'явилися внутрішні переселенці, оскільки росіяни більше не впевнені у своїй ППО.

Related video

У Росії побоюються нових обстрілів на тлі виробництва в Україні безпілотних літальних апаратів з великою дальністю поразки. Про це сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі виданню Gazeta.ua 21 червня.

Як зазначає Снєгирьов, новий український БПЛА здатний долати відстань до тисячі кілометрів, що дає змогу завдавати ударів по об'єктах на території країни-агресора. За його словами, росіяни вже переконалися у низькій ефективності своєї ППО.

"Те, що війна змінила свій характер, свідчить і той факт, що до російського лексикону увійшло поняття "вимушений переселенець", — зазначив Снєгирьов.

На думку експерта, населення Росії раніше підтримувало війну в Україні через почуття власної безкарності, розуміючи, що Київ не має змоги обстрілювати територію їхньої країни.

"Зараз Україна отримала можливість бити по цілях в глибині російської території. Росіянам дали зрозуміти, що за потреби українська сторона може завдати відплатного удару і по центрах прийняття рішень у Москві", — сказав експерт.

Снєгирьов також наголосив, що поразка цілей усередині РФ має розглядатися виключно як захисна реакція через атаки на Україну.

Нагадаємо, що 21 червня в Міністерстві оборони Російської Федерації прозвітували про успішне відбиття повітряної атаки по території Московської області. У відомстві стверджують, що ЗСУ нібито атакували РФ трьома БПЛА.

Раніше, 20 червня, представниця Державного концерну "Укроборонпром" Наталія Сад повідомила про успішне застосування безпілотника українського виробництва з дальністю поразки в тисячу кілометрів.

Ми також повідомляли, що 20 червня з'явилася інформація про переговори між Києвом та західними збройовими виробниками щодо збільшення виробництва озброєнь, зокрема на території України.