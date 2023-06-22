У Криму вдарили по Чонгарському мосту: колаборанти скаржаться на ракети Storm Shadow (фото)

Через пошкодження мосту застрягли машини з різних боків. Охочих залишити півострів перенаправляють через Кримський міст чи Армянськ, кажуть очевидці.

По Чонгарському мосту в тимчасово окупованому Криму вночі 22 червня завдали масованого удару. Про це повідомив у Telegram голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

Внаслідок удару, за словами Аксьонова, постраждалих немає. Вибухотехніки наразі проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу.

"Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години", — додав ставленик окупантів.

Кримські ЗМІ з посиланням на очевидців пишуть про пошкодження мосту за КПП "Джанкой — Чонгар".

"Поки що у нас застрягли там 3 машини з різних боків. Усі автомобілі направляють або через Кримський міст, або через Армянськ", — зазначають місцеві жителі

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області, колаборант Володимир Сальдо звинуватив ЗСУ в ударах по кількох мостах на адмінкордоні Криму та Херсонської області. За його словами, для атаки нібито використовували британські крилаті ракети Storm Shadow.

"Повідомлення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти — тимчасово організовано рух автотранспорту резервним маршрутом", — додав він.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про можливі цілі ЗСУ в Криму. Під загрозою ударів перебувають Джанкой, Севастополь, Новофедорівка та Гвардійське.

А біля Феодосії партизани нещодавно підірвали залізничні колії та пошкодили логістику армії РФ у Криму.