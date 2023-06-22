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У Криму вдарили по Чонгарському мосту: колаборанти скаржаться на ракети Storm Shadow (фото)

Фото: Скриншот из Telegram

Через пошкодження мосту застрягли машини з різних боків. Охочих залишити півострів перенаправляють через Кримський міст чи Армянськ, кажуть очевидці.

По Чонгарському мосту в тимчасово окупованому Криму вночі 22 червня завдали масованого удару. Про це повідомив у Telegram голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

Внаслідок удару, за словами Аксьонова, постраждалих немає. Вибухотехніки наразі проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу.

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"Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години", — додав ставленик окупантів.

Кримські ЗМІ з посиланням на очевидців пишуть про пошкодження мосту за КПП "Джанкой — Чонгар".

"Поки що у нас застрягли там 3 машини з різних боків. Усі автомобілі направляють або через Кримський міст, або через Армянськ", — зазначають місцеві жителі

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області, колаборант Володимир Сальдо звинуватив ЗСУ в ударах по кількох мостах на адмінкордоні Криму та Херсонської області. За його словами, для атаки нібито використовували британські крилаті ракети Storm Shadow.

"Повідомлення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти — тимчасово організовано рух автотранспорту резервним маршрутом", — додав він.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про можливі цілі ЗСУ в Криму. Під загрозою ударів перебувають Джанкой, Севастополь, Новофедорівка та Гвардійське.

А біля Феодосії партизани нещодавно підірвали залізничні колії та пошкодили логістику армії РФ у Криму.