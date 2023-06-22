Нагороджено орденом "За мужність": на фронті загинув мешканець Тернопільської області (фото)

До масштабної війни Назар Матляк працював у видавництві "Наш Формат", співробітники якого висловили співчуття та відзначили особисті риси колеги.

На фронті загинув український захисник Назар Матляк, уродженець м. Борщів Тернопільської області. Він пішов воювати з перших днів масштабного російського вторгнення добровольцем і за час своєї служби був нагороджений орденом "За мужність". Про це повідомляється на сторінці Борщівської міської ради у Facebook.

"Ще один наш захисник став Ангелом, який тримає над нами небо. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Поділяємо біль їхньої непоправної втрати", — повідомили представники мерії.

До масштабної війни Назар Матляк працював у видавництві "Наш Формат", його співробітники також висловили співчуття.

2019 року він починав як верстальник, а далі перейшов на посаду технічного редактора. Його зусиллями були випущені десятки бестселерів, у тому числі й "Перспективи української революції" авторства Степана Бандери — книга, яка була для нього особливою.

Український захисник Назар Матляк

Колеги наголосили, що Матляк за свої переконання віддав життя. У громадську діяльність він був залучений з 2010 року, брав участь у Революції Гідності, а 2014-го став волонтером.

Колеги повідомили, що пам'ятатимуть його як відповідального, принципового та уважного друга.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що у боях на фронті загинув виходець з Одеської області Олександр Кірой із населеного пункту Градениці. Влада уточнила, що складно публікувати інформацію про загиблих бійців та знаходити слова підтримки для близьких та знайомих.

Також повідомлялося, що Україна завдала удару по базі окупантів у районі Бердянська. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ракетний обстріл зазнала база відпочинку "Роза", де влаштувалися окупаційні війська. За словами місцевих жителів, вони бачили яскравий спалах.