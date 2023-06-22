Гучний вибух та пожежа: ЗСУ вдарили по базі окупантів під Бердянськом, — соцмережі (фото)

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, ракети потрапили до бази відпочинку "Троянда", де базувалися окупанти. Мешканці сусідніх населених пунктів спостерігали яскраву заграву від пожежі.

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У ніч проти 22 червня в районі тимчасово окупованого Бердянська пролунав потужний вибух. Про це у четвер 22 червня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"О 1:40 у районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чути навіть за 50 км у селі Урзуф Маріупольського району", — повідомив чиновник.

Місце удару База "Троянда"

За словами Андрющенка, місцеві жителі заявили про влучання до бази відпочинку "Троянда" села Азовське, де базувалися російські окупанти. Після влучення на об'єкті виникла пожежа.

"Заграву спостерігали понад годину. Доброго ранку, країно!", — додав Андрющенко.

За інформацією місцевого партизанського руху, до місця дислокації окупантів влучили одразу дві ракети.

"Вдале відпрацювання за розташуванням ворога у Луначарському: "Два прильоти ракети в турбазу "Троянда", берег села Азовське. Небо від пожежі світиться й досі", — повідомляють нам бердянці", — сказано у повідомленні Бердянської партизанської армії.

Нагадаємо, 21 червня Генеральний штаб збройних сил України повідомляв, що ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях на південному фронті та продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

Раніше, 20 червня, повідомлялося, що в Бердянську були чутні вибухи на складі боєкомплекту російських загарбників.

Нагадаємо також, журналісти проєкту "Схеми" 13 червня повідомили, що росіяни розмістили гелікоптери Ка-52, Мі-8 і Ка-29 на аеродромі тимчасово окупованого Бердянська.