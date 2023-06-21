Сили оборони закріплюються на півдні і просунулися на сході, — Генштаб ЗСУ (мапа)

Бійці ЗСУ продовжують просування на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив речник ЗСУ Андрій Ковальов. У відповідь противник вводить резерви, зосередившись на обороні.

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Українські війська закріплюються на зайнятих позиціях на південному фронті та продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це 21 червня повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — уточнив він.

Зі свого боку, противник зосередив основні зусилля на обороні та намагається не допустити просування українських військ. З цією метою ворог залучає резерви та намагається відновити втрачене становище.

Бердянський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Тим часом на східних рубежах Сили оборони продовжують стримувати наступ ЗС РФ. Зокрема, тяжкі бої продовжуються на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області.

"На напрямку Білогорівка – Шипилівка вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомив Ковальов.

Лиманський напрямок. Джерело deepstatemap.live

Раніше повідомлялося, що на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями розгоряються жорстокі бої, які призводять до можливої зміни контролю над населеними пунктами обома сторонами. За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, попри запеклий опір противника Сили оборони, на деяких ділянках продовжують просування.