Вибухи у Криму та бої у Запорізькій області: в ISW розповіли про ситуацію на фронті (карта)

За даними американських аналітиків, українські війська ще не розпочали основну фазу контрнаступальних операцій. Проте у Запорізькій та Донецькій областях тривають запеклі бої.

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На кордоні між Запорізькою та Донецькою областями зараз розгоряються жорстокі бої, які призводять до можливої зміни контролю над населеними пунктами обома сторонами. Незважаючи на це, українські збройні сили продовжують просуватись як у цьому регіоні, так і в інших напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 20 червня.

Ситуація на фронті станом на 20 червня Фото: ISW

При цьому в ISW нагадали, що згідно із заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, поточні операції Сил оборони мають кілька завдань, які не спрямовані лише на звільнення території, і що українські війська ще не розпочали основну фазу контрнаступальних операцій.

Південний фронт

20 червня українські збройні сили продовжували контратаки на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. Згідно з повідомленням Генерального штабу України, українські війська наступали на рубежі Новодарівка-Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки — 17 км на південний захід від Великої Новосілки) і Рівнопіль-Макарівка (11 км на південний захід від Великої Новосілки до 7 км на північ від Великої Новосілки).

Бої у Запорізькій області Фото: ISW

Міністерство оборони Росії заявило, що 19 червня підрозділи Східного угруповання військ Росії відбили три атаки українських військ у районі Великої Новосілки. Відомий військовий блогер стверджував, що українські війська просунулися на 200 метрів до російських оборонних позицій на південний схід від Великої Новосілки.

20 червня українські війська продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. За інформацією Генерального штабу України, українські сили наступали на рубежі Новоданилівка-Роботине (6 км на південь від Оріхова до 15 км на південь від Оріхова).

Міністерство оборони Росії та російські "військові кореспонденти" заявили, що російські сили успішно відбили всі українські атаки на Оріхівському напрямку. Російські військові блогери повідомляли, що 19 червня російські війська відбили українські сили й повернули раніше втрачені позиції на південь від Роботиного.

Вони також стверджували, що російські війська захопили П'ятихатки (24 км на південний захід від Оріхова) 19 червня після успішної контратаки підрозділів 429-го мотострілецького полку (частина 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу), які відбили позиції до заходу від населеного пункту та частково оточили українці.

Російські джерела стверджували, що невелике угруповання українських сил все ще утримує позиції на околицях П'ятихаток, і 19 червня українські війська продовжували наступати, здійснюючи обхідні маневри навколо населеного пункту. Російський військовий блогер стверджував, що підрозділи 19-ї мотострілецької дивізії, добровольчого батальйону "Судоплатов" та невизначених сил Російської Федерації продовжили контратаку у П'ятихаток після звільнення населеного пункту.

Інший військкор стверджував, що ні російські, ні українські війська не контролюють П'ятихатки, і на ранок 20 червня точилися бої у селищі. Російські військові блогери заявили 20 червня, що українські війська продовжують штурмувати П'ятихатки.

На опублікованих 19 червня кадрах видно, як російські війська атакують українські позиції у невідомому місці у Запорізькій області за допомогою БМП, заряджених вибухівкою. Ці атаки, ймовірно, мають низьку точність, оскільки ними не можна керувати і спрямовувати прямо вперед до їхнього вибуху за допомогою дистанційного керування, на відміну від більш сучасних БМП, що використовуються в інших конфліктах. Метою таких атак є утруднення операцій українських військ.

Кирило Буданов, начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України, 20 червня повідомив, що російські війська замінували додаткові території на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), враховуючи водоймище-охолоджувач. Метою мінування додаткових територій на ЗАЕС з боку російських військ є перешкода потенційним контратакам українських військ у цьому районі.

Українські сили продовжують обстрілювати тилові позиції Росії на півдні України та в Криму. Знімки з супутників, опубліковані 19 червня, свідчать про те, що українські війська завдали ракетного удару по позиціях російських військових у Риковому Херсонської області (48 км на південний захід від Мелітополя).

Ситуація у Херсонській області Фото: ISW

20 червня Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, заявив про те, що українські війська завдали ударів по російських позиціях недалеко від Урзуфа, Донецької області (37 км на південний захід від Маріуполя). Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов також 20 червня заявив, що російські підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) збили український безпілотник на півночі Криму.

Поточна ситуація у Луганській та Харківській областях

20 червня російські збройні сили посилили наземні атаки поблизу Кремінної. Генеральний штаб України повідомив про невдалі наступальні дії російських сил на захід від Кремінної в районі Ямполівки (17 км на захід), Торського (15 км на захід) та західної Діброви (7 км на південний захід), а також на південь від Кремінної на районі Григорівки (10 км на південь) та Спірного (25 км на південь).

Ситуація у Луганській області Фото: ISW

Сергій Череватий, представник Східного угруповання військ Збройних сил України, зазначив, що за останню добу російські збройні сили провели понад 21 наземний обстріл на напрямках Куп'янськ та Лиман. Він також наголосив на активному використанні російськими силами штурмових підрозділів "Шторм-Z", що складаються з колишніх полонених.

Збільшення кількості атак поблизу Кремінної протягом останніх кількох днів, ймовірно, пов'язане з нещодавнім переміщенням підрозділів "Шторм-Z" на лінію фронту в Харківській та Луганській областях. Схоже, що російські збройні сили залучили значну кількість низькоякісних піхотних сил для наступу на фронт, зазначають аналітики.

Декілька російських військкорів також заявили про наявність у районі Кремінної підрозділів 76-ї та 98-ї гвардійських повітряно-десантних дивізій. Неясно, чи ці підрозділи є частиною формування "Шторм-Z", або "Шторм-Z" співпрацює з елементами даних повітряно-десантних дивізій.

Битва за Донбас

20 червня поблизу Бахмута продовжились наземні атаки з боку російських та українських збройних сил. Український Генштаб повідомив про невдалі наступальні дії російських військ у районі Оріхово-Василівки, яка знаходиться 11 кілометрів на північний захід від Бахмута.

Ситуація на Донбасі Фото: ISW Ситуація у Бахмуті Фото: ISW

Сергій Череватий, представник Східного угруповання військ України, заявив про три бойові зіткнення у Бахмуті. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська застосували термобаричну артилерійську систему ТОС-1А проти українських позицій у Берхівці, яка знаходиться за 6 кілометрів на північний захід від Бахмута.

Російські джерела стверджують, що українські війська здійснили обмежені атаки навколо Бахмута, включаючи локалізовані атаки в районі Кліщіївки, Берхівки, Роздолівки, Васюківки та Ягідного. Російський військкор стверджував, що українські війська просунулися на 1,5 кілометра від Кліщіївки та наблизилися до ділянки траси Е40, що проходить між Бахмутом та Слов'янськом.

Також 20 червня російські збройні сили продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив про невдалі наступальні дії російських військ у районі Авдіївки, Мар'їнки (південно-західна околиця Донецька), Красногорівки (на заході від Донецька) та Перемоги, яка знаходиться 5 кілометрів на південний захід від Донецька.

Російські джерела стверджували, що підрозділи 33-го та 255-го мотострілецьких полків 20-ї мотострілецької дивізії (частина 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу) досягли успіху в районі укріпрайону "Звіринець" поблизу Новомихайлівки, що знаходиться на південному заході.

Нагадаємо, 20 червня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за добу росіяни втратили понад п'ять рот солдатів і велику кількість техніки, включаючи важку вогнеметну систему "Солнцепек".

Нагадаємо також, 19 червня аналітики ISW повідомляли, що українські військові провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту і досягли значних успіхів. У Запорізькій та Донецькій областях звільнили 113 квадратних кілометрів.