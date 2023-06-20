Мінус "Сонцепьок" та "Зоопарк": Тарнавський прозвітував про знищення техніки РФ на півдні (відео)

За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", за добу росіяни втратили не лише понад п'ять рот солдатів, а й велику кількість техніки — майже 50 одиниць.

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Сили оборони просуваються вперед на Таврійському напрямі. Про це у вівторок, 20 червня, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань.

За останні 24 години було завдано значних втрат противнику, включаючи понад п'ять рот ворожих солдатів, загиблих та поранених.

Також було знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136", 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важка вогнемета система "Сонцепьок", – йдеться у повідомленні командувача.

Тарнавський також додав, що українські захисники знищили 5 складів із боєприпасами ворога.

Нагадаємо, 20 червня командувач Східного напряму зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська активізували бойові дії на Лимано-Куп'янському напрямку.

Цього ж дня у мережі опублікували кадри, на яких видно, як українські артилеристи завдають ударів по ворожих цілях із САУ Caesar, переданої нашій країні Данією.