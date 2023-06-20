Тактика схожа на Бахмутську: в ЗСУ пояснили активність окупантів на Купʼянському напрямку

Спочатку на штурм окупанти кидають загони "Шторм Z", а потім підтягуються резерви та десант. За добу було відбито понад 20 атак.

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Російські війська активізували бойові дії на Лимано-Купʼянському напрямку. Про це повідомив командувач Східного напрямку зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий, передає АрміяInform.

Рекордна кількість російських атак на Лимано-Купʼянському напрямку повʼязана з тим, що окупанти хочуть досягти хоч якогось проміжного успіху на фоні великих втрат техніки та живої сили. В основі таких атак — штурмові загони "шторм-Z", які складаються з кримінальних елементів. Також російські окупанти підтягують резерви зі складу бойового армійського резерву та підрозділів ВДВ. Окрім цього ворог активно застосовує артилерію й РСЗВ — 560 обстрілів українських позицій та 8 авіаційних нальотів.

Російські війська активізувались на Лимано-Купʼянському напрямку Фото: deepstatemap.live

"Результатом таких штурмів стали чималі втрати ворога — 146 окупантів знищено і 190 поранено — дві роти за добу, грубо рахуючи. Якщо ти використовуєш як головний ударний елемент живу силу, притому не найкращим чином підготовлену, то й матимеш такі втрати. Їхні дії на Лимано-Куп’янському напрямку дуже схожі на те, як вони діяли на Бахмутському напрямку", — розказав Череватий.

Окрім цього він додав, що українські військові підбили один Т-72, чотири БМП, а також одну САУ "Акація". Також бійці знищили склад з боєприпасами та дві вантажівки.

Нагадаємо, 20 червня у ЗСУ повідомили, що окупанти застосовують базові версії танків Т-72 та Т-62 на Лиманському та Купʼянському напрямках.

17 червня Генштаб повідомляв, що ЗС РФ намагалися наступати одразу на 5 напрямках, але безрезультатно.