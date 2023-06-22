"Деокупація Криму": у мережі показали кадри пошкодженого Чонгарського мосту (відео)

Росіяни направили до Криму фахівців із Ростовської області, щоб вони чинили переправу. Дорога через Чонгар найбільше підходить для перевезення техніки ЗС РФ до окупованих районів Запорізької області, впевнені військові експерти.

Кримські Telegram-канали показали кадри пошкодженого Чонгарського мосту. За твердженням очевидців, вночі мостом було завдано удару.

Представники окупаційної адміністрації закликають мешканців захоплених районів Херсонської та Запорізької областей обирати маршрут через Вірменськ для подорожей на півострів.

"Крим із Херсонською областю з'єднує три пункти пропуску: два в районі Армянська та один у районі Джанкоя. Збій у роботі одного з них не може кардинально порушити транспортну логістику сухопутного транспортного коридору", — кажуть представники окупаційної влади.

Дорога через Чонгар для окупантів найбільше підходить для перевезення військової техніки до окупованих районів Запорізької області, зазначили аналітики українського каналу Military analytics.

Удар по Чонгарському мосту: споруда пробита у двох місцях

Удару по Чонгарському мосту, за даними російської газети "Известия", завдали приблизно о 5:00 ранку. Снаряд пробив міст наскрізь у двох місцях, пошкоджено шляхове покриття дублюючого мосту.

"Суспільне Крим" повідомляє про пошкодження двох мостів у районі Чонгара. Другий удар припав на "старий" міст через Сиваш.

Другий удар припав на "старий" міст через Сиваш

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області, колаборант Володимир Сальдо у спілкуванні з пропагандистами сказав, що відновлювальні роботи розпочнуться у найкоротші терміни та триватимуть кілька днів.

"Вже зараз сюди направлені з РФ, з Ростовської області, фахівці, будівельники", — наголосив він.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, міст через Чонгар почав нарешті розмінуватися.

"Ще одна з версій вибуху на мосту — це те, що за 60 км від окупованого Севастополя стався землетрус. А ми говоримо про початок процесу деокупації Криму. І це нагадування ворогам, що ще є можливість виїхати", — заявив він.

Нагадаємо, що голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов говорив про масований удар по Чонгарському мосту. А Сальдо стверджував, що ЗСУ нібито використовували британські ракети Storm Shadow.

В окупованому Севастополі ввечері 21 червня чули два сильні вибухи. За словами місцевих жителів, на траверсі парку Перемоги у воду впала велика річ.