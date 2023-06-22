Україна і Чехія спільно працюватимуть над ракетним двигуном AI-PBS-350 (фото)

За інформацією розробників, двигун має відмінне співвідношення тяги і ваги. При вазі в 51 кг він набирає розгін від холостого ходу до максимальної потужності менш ніж за 6 секунд.

Чеська інжинірингова та виробнича компанія PBS Velká Bíteš і українське конструкторське бюро "Івченко-Прогрес" підписали меморандум про стратегічну співпрацю та спільну роботу над новим двигуном для крилатих ракет і безпілотників AI-PBS-350. Про це 21 червня повідомила пресслужба чеської компанії.

"Угода спрямована на створення підґрунтя для комерційного розроблення та співробітництва у виробництві нового турбореактивного двигуна AI-PBS-350, який стане спільним продуктом PBS та Івченка-Прогрес", — ідеться в повідомленні.

Крім того, меморандум торкнеться рамок комерційного співробітництва в аерокосмічній, оборонній, а також енергетичній галузях. Директор КБ "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко зазначив, що російське повномасштабне вторгнення вплинуло на всі українські підприємства, проте його компанія зуміла продовжити свою роботу.

"Ми відкриваємо нову еру співпраці зі спільного виробництва двигунів та їх реалізації", — заявив керівник.

Презентація двигунів PBS на міжнародній виставці в червні 2023 року. Джерело: PBS

Презентація двигунів PBS на міжнародній виставці в червні 2023 року. Джерело: PBS

Що відомо про двигун AI-PBS-350

Двигун AI-PBS-350 є новітнім двигуном у своєму класі тяги. Він спеціально оптимізований для використання в системах БПЛА з однією місією. Це компактний двигун із чотириступеневим осьовим компресором і одноступеневою осьовою турбіною.

Двигун AI-PBS-350. Джерело: PBS

За інформацією розробників, основними особливостями двигуна є відмінне співвідношення тяги і ваги, а також розгін від холостого ходу до максимальної потужності менш ніж за 6 секунд.

Основні заявлені характеристики:

максимальна тяга: 3,400 Н (765.76 фунт-сил);

вага — 51 кг;

зовнішній діаметр — 298 мм;

довжина — 706 мм;

вихідна електрична потужність — 5,0 кВт;

Нагадаємо, підприємство "Івченко-Прогрес" бере участь у турецькому тендері на розробку реактивного двигуна для винищувача TF-X. Зокрема, українське підприємство конкуруватиме з британським Rolls-Royce у кооперації з турецькою компанією Kale Group.