ЗС РФ вдарили "Іскандером" по житлових будинках у Покровську: поранено дитину (фото)

Осколками та вибуховою хвилею було пошкоджено понад 50 будинків. Жінка потрапила до лікарні, а четверо людей від госпіталізації відмовилися.

Російська армія завдала удару по Покровську ракетним комплексом "Іскандер" у ніч на 22 червня. П'ятеро цивільних поранено, зокрема 11-річного хлопчика, повідомили в Головному управлінні Нацполіції Донецької області.

Снаряди влучили в приватний сектор. У Покровській військовій адміністрації уточнили, що загиблих немає, жінка потрапила до лікарні, а четверо людей від госпіталізації відмовилися.

Після обстрілу жінка потрапила до лікарні

Унаслідок обстрілу осколками ракет і вибуховою хвилею було пошкоджено понад 50 будинків, додали чиновники.

Обстріли Донецької області: ЗС РФ зруйнували майже 50 приватних будинків

За даними Нацполіції Донецької області, ЗС РФ били по 13 населених пунктах регіону ракетами "Іскандер", С-300, авіацією, "Градами", артилерією і танками.

"Ворог прицільно розстрілював житлові будинки. Поліція задокументувала 19 обстрілів. Атак зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Північне, Щербинівка, Ясногірка, села Антонівка, Галицинівка, Ласточкине, Новоочеретувате, Рай-Олександрівка", — вказали поліцейські.

ЗС РФ били по 13 населених пунктах регіону ракетами "Іскандер"

Зруйновано 60 цивільних об'єктів: 46 приватних будинків, адмінбудівля швидкої допомоги, автомийка, господарська споруда, гараж, ЛЕП, газопроводи та автомобілі.

У Часовому Яру окупанти артилерійським ударом зруйнували приватний будинок, який вигорів дотла. У результаті загинула людина. Селище Щербинівка окупанти обстріляли "Градом" і артилерією — постраждали 13 будинків.

З артилерії армія Росії накрила Рай-Олександрівку, пошкоджено сім приватних будинків. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 19 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про спроби ЗС РФ вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Для цього вони стягнули резерви та наступають на окремих ділянках.

А 17 червня війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по Костянтинівці Донецької області. Тоді постраждала 9-річна дитина.