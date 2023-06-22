На території Білорусі збільшився військовий контингент ЗС РФ, — Держприкордонслужба

За словами речника відомства Андрія Демченка, наразі було зафіксовано близько 1,5 тисячі російських військовослужбовців, які проходять навчання.

Українська державна прикордонна служба помітила незначний приріст кількості російських військових на території Білорусі, однак наразі вони не становлять загрози. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

"Російські військові продовжують перебувати на території Білорусі. Але вони більше залучені в навчання, підготовку. На щастя, їхня кількість наразі невелика. Тобто ми не фіксуємо, що у Росії достатньо сил на території Білорусі для того, щоб здійснити повторне вторгнення в цьому напрямку", — сказав він.

Демченко пригадав, що на початку поточного — наприкінці минулого року, Держприкордонслужба інформувала про наявність близько 10-11 тисяч російських військових на території Білорусі.

"На цей момент ми фіксуємо цю кількість на рівні близько 1,5 тисяч військовослужбовців. Їхня кількість за останній час збільшилася несуттєво, десь на 500 осіб. Оскільки раніше ми говорили про кількість на рівні десь 1 тисячі", — додав він.

Нагадаємо, 17 червня засновник воєнізованої патріотичної організації "Білий легіон" Сергій Бульба припустив, що Росія могла розмістити в Білорусі стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М".

12 червня Олександр Лукашенко заявив, що застосує ядерну зброю без вагань, якщо проти його країни буде застосовано агресію. Він сподівається, що ніхто не посміє воювати з країною, у якої є така зброя.