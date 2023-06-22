"Усі докази": розвідка повідомила про підготовку теракту на ЗАЕС, — Зеленський (відео)

Радіація не знає державних кордонів, попередив президент України, а її поширення територіями залежить винятково від напрямку вітру.

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки та СБУ, Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Для цього вже все підготовлено. Про це голова держави повідомив у Telegram-каналі.

"На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", — заявив Зеленський.

За його словами, про підготовку росіянами теракту на Запорізькій АЕС має дізнатися весь світ. Ці дані вже передано партнерам України з Європи, Америки, Китаю, Бразилії, Індії, арабського світу та країн Африки.

Президент закликав світову спільноту вжити ефективних заходів, щоб запобігти теракту на атомній станції та не допустити того, що сталося на Каховській ГЕС.

Нагадаємо, що через підрив Каховської ГЕС Дніпро повертається в русло, в якому перебував 70 років тому.

Також повідомлялося, що в Києві провели навчання на випадок НП на Київській ГЕС. У разі надзвичайної ситуації в зоні підтоплення можуть опинитися п'ять районів. За окремими районами закріплять статус району-партнера, пояснили в Київській міськраді.