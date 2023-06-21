Може затопити 5 районів: у Києві провели навчання на випадок НС на Київській ГЕС (фото)

У випадку надзвичайної ситуації в зону підтоплення можуть потрапити 5 районів — інші 5 працюватимуть із ними в режимі взаємної допомоги. За кожним із районів закріплять район-партнер, повідомляють у Київській міськраді.

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У Києві відпрацювали дії на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС. До навчань залучили близько 250 працівників різних служб. Про це 21 червня повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

У навчаннях взяли участь усі оперативні служби міста. На тренуваннях відпрацювали дії в разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду (Київській ГЕС/ГАЕС).

"Усвідомлюючи ризики, маємо мобілізуватись, відпрацювати механіку взаємодії між різними підрозділами, перевірити техніку, шляхи інформування населення тощо. Враховуючи те, що у випадку надзвичайної ситуації в зону підтоплення можуть потрапити пʼять районів, то інші пʼять працюватимуть із ними в режимі взаємної допомоги. За кожним із районів буде закріплений район-партнер", – зазначив голова Київської міськради Петро Пантелеєв.

До навчань залучили близько 250 працівників різних служб

Він зауважив, що це вже другі масштабні навчання у столиці від початку року на випадок підтоплень чи пошкоджень гідроспоруд.

На тренуваннях відпрацювали дії в разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду

На Офіційному порталі Києва опубліковані інструкції для населення на випадок підтоплення територій міста, розроблені на основі рекомендацій ДСНС України.

Ознайомитися з інструкціями можна на Офіційному порталі Києва за посиланням.

Нагадаємо, що за словами експертів моніторингової групи War Mapper, на місці Каховського водосховища залишилася лише річка Дніпро, кілька приток та невеликих озер. Нові супутникові знімки підтверджують, що Каховського водосховища фактично не існує.