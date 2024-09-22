Брат Кейт Міддлтон встановив принизливий рекорд у коледжі

Брат майбутньої королеви Великої Британії зізнався, що з дитинства почувався ізгоєм. Проблеми в навчанні ще більше посилили його комплекс неповноцінності.

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37-річний Джеймс Міддлтон, заводчик собак, бізнесмен і брат принцеси Уельської Кетрін, написав книжку спогадів "Знайомтеся, Елла: собака, що врятувала моє життя". Книга вийде 26 жовтня, а поки в інтерв'ю The Times Міддлтон розповів, що з дитинства любив собак більше, ніж людей, і зазнавав труднощів під час навчання.

За його словами, одного разу батько, Майкл Міддлтон, який платив за його навчання в коледжі Мальборо у Вілтширі 32 тис. фунтів стерлінгів на рік, назвав ці витрати "марною тратою грошей" після того, як Джеймс змушений був узяти перерву на рік, щоб чотири рази перездати іспит з хімії.

"Це було принизливим рекордом для коледжу Мальборо", — сказав Міддлтон молодший. У цьому ж закладі навчалися його сестри Кейт і Піппа, які, на відміну від брата, досягли успіху в науці. При цьому брат майбутньої королеви підкреслює, що батьки завжди хотіли для нього найкращого.

Освіту трьох дітей Міддлтонів фінансували з трастового фонду розміром 1,3 млн фунтів стерлінгів, створеного прабабусею принцеси Уельської Олів після смерті її трьох братів.

"Я був ізгоєм... відчуженим від своїх однокласників. Але собаки ніколи мене не засуджували", — зізнався Джеймс, якому в дорослому віці поставили діагноз "дислексія" і "синдром дефіциту уваги".

Після останнього перескладання Джеймс вступив до Единбурзького університету і вибрав модулі географії, кримінології та екології, але провалив іспити за перший курс.

У підлітковому віці він відчайдушно хотів завести власного собаку і з радістю взяв собі цуценя чорного кокер-спанієля, якого назвав Еллою. На той момент він уже навчався в Единбурзі.

Після того як Джеймс кинув університет, йому сказали, що він більше не отримуватиме фінансової підтримки від батьків, але зможе переїхати до сестер у сімейну квартиру в Челсі. Описуючи, як Елла підтримувала його в цей важкий час, Джеймс каже:

"Вона була моїм щитом. Завдяки їй я міг насолоджуватися всім".

У 2017 році Джеймс перебував у розпалі кризи психічного здоров'я, і в листопаді він був близький до того, щоб здійснити фатальний стрибок з даху свого лондонського будинку.

"Коли я крокую, я дивлюся вниз через світловий люк і бачу ніжні очі мого спанієля Елли, що дивляться на мене. Як і я, вона не спала всю ніч. Вона відчуває мій дивний, схвильований стан розуму [...] Що б Елла робила без мене? Вона залежить від мене, а я — від неї. Це почуття повністю взаємне [...] У цей момент я розумію, що не стрибну. Що буде з Еллою, якщо я помру? Як довго вона чекатиме одна у квартирі, поки хто-небудь її знайде?" — йдеться в мемуарах.

У мемуарах Джеймс Міддлтон розповів, як його собака врятував йому життя

Наступного місяця Джеймс відвіз Еллу та її двох цуценят до котеджу в Озерному краї, де він любив гуляти з ними в дикій природі, збирати дрова і плавати в дикій природі.

"Я думаю, ми можемо вчитися у собак. Вони не думають про вчорашній чи завтрашній день. Вони навіть не думають про наступні кілька годин. Вони думають про теперішній момент. Я тут, вони тут, у теперішньому моменті", — описує Джеймс те, як собаки допомогли йому пережити найважчі години.

Ба більше, брат Кейт поділився своєю любов'ю до собак з покійною королевою, яка володіла більш ніж 30 коргі за своє життя. Під час першого візиту в Сандрінгем Джеймс згадав, як Єлизавета II підійшла до нього і сказала: "Ви отримали моє повідомлення? Елла може залишитися у вашій кімнаті".

Джеймс Міддлтон зайнявся виробництвом корму для собак

У березні 2021 року Джеймс докладно розповів в інтерв'ю The Telegraph, як Елла, яка не схвалювала попередніх подруг, "прямісінько почимчикувала" до його майбутньої дружини Алізе в приватний клуб для членів клубу в Південному Кенсингтоні 2018 року.

Спочатку Алізе подумала, що Джеймс — офіціант, і попросила принести води для собаки. У цей момент вона гладила Еллу, яка лежала на спині.

У травні 2020 року він заснував компанію з виробництва сирого корму для собак під назвою Ella & Co, названу на честь його улюбленого собаки. У січні минулого року Елла померла на 16-му році життя, що стало для Джеймса важким ударом. Біль втрати трохи приглушила новина про те, що його дружина вагітна.

Своєму маленькому синові він подарував кулон із зображенням улюбленого собаки.

Раніше Фокус писав, що Джеймс подарував родині своєї сестри нове цуценя.