Брат Кейт Миддлтон установил унизительный рекорд в колледже

Брат будущей королевы Великобритании признался, что с детства чувствовал себя изгоем. Проблемы в учебе еще больше усугубили его комплекс неполноценности.

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37-летний Джеймс Миддлтон, заводчик собак, бизнесмен и брат принцессы Уэльской Кэтрин, написал книгу воспоминаний "Знакомьтесь, Элла: собака, спасшая мою жизнь". Книга выйдет 26 октября, а пока в интервью The Times Миддлтон рассказал, что с детства любил собак больше, чем людей, и испытывал трудности во время учебы.

По его словам, однажды отец, Майкл Миддлтон, который платил за его обучение в колледже Мальборо в Уилтшире 32 тыс. фунтов стерлингов в год, назвал эти расходы "пустой тратой денег" после того, как Джеймс вынужден был взять перерыв на год, чтобы четыре раза пересдать экзамен по химии.

"Это было унизительным рекордом для колледжа Мальборо", – сказал Миддлтон младший. В этом же заведении учились его сестры Кейт и Пиппа, которые, в отличие от брата, преуспели в науке. При этом брат будущей королевы подчеркивает, что родители всегда хотели для него самого лучшего.

Образование трех детей Миддлтонов финансировалось из трастового фонда в размере 1,3 млн фунтов стерлингов, созданного прабабушкой принцессы Уэльской Олив после смерти ее трех братьев.

"Я был изгоем… отчужденным от своих одноклассников. Но собаки никогда меня не осуждали", – признался Джеймс, которому во взрослом возрасте поставили диагноз "дислексия" и "синдром дефицита внимания".

После последней пересдачи Джеймс поступил в Эдинбургский университет и выбрал модули географии, криминологии и экологии, но провалил экзамены за первый курс.

В подростковом возрасте он отчаянно хотел завести собственную собаку и с радостью взял себе щенка черного кокер-спаниеля, которого назвал Эллой. На тот момент он уже учился в Эдинбурге.

После того как Джеймс бросил университет, ему сказали, что он больше не будет получать финансовой поддержки от родителей, но сможет переехать к сестрам в семейную квартиру в Челси. Описывая, как Элла поддерживала его в это трудное время, Джеймс говорит:

"Она была моим щитом. Благодаря ей я мог наслаждаться всем".

В 2017 году Джеймс находился в разгаре кризиса психического здоровья, и в ноябре он был близок к тому, чтобы совершить фатальный прыжок с крыши своего лондонского дома.

"Когда я шагаю, я смотрю вниз через световой люк и вижу нежные глаза моего спаниеля Эллы, смотрящие на меня. Как и я, она не спала всю ночь. Она чувствует мое странное, взволнованное состояние ума […] Что бы Элла делала без меня? Она зависит от меня, а я – от нее. Это чувство полностью взаимно […] В этот момент я понимаю, что не прыгну. Что будет с Эллой, если я умру? Как долго она будет ждать одна в квартире, пока кто-нибудь ее найдет?" – говорится в мемуарах.

В мемуарах Джеймс Миддлтон рассказал, как его собака спасла ему жизнь

В следующем месяце Джеймс отвез Эллу и ее двух щенков в коттедж в Озерном крае, где он любил гулять с ними в дикой природе, собирать дрова и плавать в дикой природе.

"Я думаю, мы можем учиться у собак. Они не думают о вчерашнем или завтрашнем дне. Они даже не думают о следующих нескольких часах. Они думают о настоящем моменте. Я здесь, они здесь, в настоящем моменте", – описывает Джеймс то, как собаки помогли ему пережить самые тяжелые часы.

Более того, брат Кейт поделился своей любовью к собакам с покойной королевой, которая владела более чем 30 корги за свою жизнь. Во время первого визита в Сандрингем Джеймс вспомнил, как Елизавета II подошла к нему и сказала: "Вы получили мое сообщение? Элла может остановиться в вашей комнате".

Джеймс Миддлтон занялся производством корма для собак

В марте 2021 года Джеймс подробно рассказал в интервью The Telegraph, как Элла, которая не одобряла предыдущих подруг, "прямиком направилась" к его будущей жене Ализе в частный клуб для членов клуба в Южном Кенсингтоне в 2018 году.

Сначала Ализе подумала, что Джеймс – официант, и попросила принести воды для собаки. В этот момент она гладила Эллу, которая лежала на спине.

В мае 2020 года он основал компанию по производству сырого корма для собак под названием Ella & Co, названную в честь его любимой собаки. В январе прошлого года Элла умерла на 16-м году жизни, что стало для Джеймса тяжелым ударом. Боль потери немного приглушила новость о том, что его жена беременна.

Своему маленькому сыну он подарил кулон с изображением любимой собаки.

Ранее Фокус писал, что Джеймс подарил семье своей сестры нового щенка.